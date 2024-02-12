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В Минске озвучили самую популярную свадебную дату в 2024 году

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  • 12.02.2024, 21:28
  • 1,748
В Минске озвучили самую популярную свадебную дату в 2024 году

Жители столицы очень любят выбирать для свадьбы красивые числа.

Самую популярную дату свадьбу в 2024 году назвали в Минске. Подробности рассказала «Минск-Новости» начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.

Она отметила:

- Безусловный лидер этого года – 24-е число месяца.

Кочина обратила внимание на то, что жители Минска очень любят выбирать для свадьбы красивые числа, добавив, что они их наделяют дополнительным символизмом, связанным со счастливой и долгой семейной жизнью. Она также уточнила, что на 24 февраля, субботу, уже все свободные места расписаны. Однако есть еще места на 24 августа. Специалист отметила, говоря про 14 февраля, что в 2024 году она особо не пользуется популярностью. На нее для регистрации брака записались только несколько пар.

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