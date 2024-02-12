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В Минске Ford влетел в столб

  • 12.02.2024, 21:56
В Минске Ford влетел в столб

Пострадал водитель со стажем менее двух месяцев.

В Минске водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

Как рассказали в столичной ГАИ, вечером 11 февраля 25-летний водитель Ford двигался по улице Сурганова со стороны проспекта Независимости, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.

После столкновения мужчина оказался заблокирован в салоне авто. Его при помощи специального инструмента достали спасатели и передали медикам.

В ГАИ отметили, что стаж вождения мужчины составляет менее двух месяцев

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