Экс-посол США в НАТО: 2025 год может стать переломным в пользу Украины 2 12.02.2024, 22:10

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Иво Даалдер

Россияне потеряли сотни тысяч солдат.

2024 год – критический для определения победителя в российско-украинской войне, и с помощью западных союзников 2025 год может стать переломным в пользу Украины. Такое мнение высказал в интервью LIGA.net экс-посол США в НАТО Иво Даалдер.

«В краткосрочной перспективе 2024 год – критический для определения победителя в войне. Если в течение года Украине удастся удержать линию фронта и будут удачные попытки улучшить производство военной техники для ВСУ, то будет хорошо. Возможно, с помощью США. Тогда 2025 год может стать переломным в пользу Украины», – сказал он.

Даалдер объяснил, что 2024 год является критическим, поскольку это период преимущества россиян в живой силе, оружии, экономике, которая до сих пор может производить новую технику в большом количестве. В то же время, считает экс-посол, это не может продолжаться вечно.

«Очень вероятно, что со временем протест в России таки проявится. Люди все меньше хотят идти на фронт. Они потеряли сотни тысяч солдат. Экономика еще может производить оружие. Но если не производит товары для гражданских, то со временем возникнут проблемы», – считает Даалдер.