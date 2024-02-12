В Могилеве из-за подъема заболеваемости гриппом детские поликлиники начали работать по воскресеньям 12.02.2024, 23:01

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C девяти часов утра до трех часов дня.

Детские поликлиники Могилева начинают работать по воскресеньям из-за подъема заболеваемости гриппом. Об этом сообщил телеграм-канал Могилевской центральной поликлиники.

Пациентов в детских поликлиниках будут принимать по воскресеньям дежурные врачи-педиатры с девяти часов утра до трех часов дня.

Тем временем главный санитарный врач Могилева Вячеслав Гурский рассказал YouTube-каналу Мy. mogilev, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе выросла на 20%, а по отношению к прошлой неделе снизилась на 10%.

Также он прокомментировал информацию о том, что в областном центре циркулирует штамм гонконгского гриппа. По его словам, несколько последних лет в Могилеве чаще всего обнаруживали у пациентов вирус H1N1 (свиной грипп). Однако в этом эпидсезоне ситуация изменилась. Теперь у заболевших находят вирус H3N2 (гонконгский грипп). При этом медик избегал называть его гонконгским.

«В этом эпидемиологическом сезоне именно для Могилева характерен H3N2. Все случаи, которые мы исследовали, все были именно этого типа — H3N2 — поэтому на сегодня, да, сменился тип вируса, поэтому заболеваемость чуть выше, чем по прошлому году», — рассказал Гурский.

Он добавил, что чаще всего сейчас болеют дети — 65,4% всех заразившихся.