Мозырский блогер с 2,6 миллиона подписчиков бросила университет 12.02.2024, 23:39

Боялась распределения.

Анджелиша — белорусский блогер, которая имеет почти 1,6 миллиона подписчиков в YouTube и 2,6 миллиона подписчиков в тиктоке. Девушке всего 22 года, но ее популярности многие могут позавидовать. Блогер рассказала подписчикам о том, что бросила университет, так как боялась поехать по распределению куда-нибудь далеко от Минска, пишет «Наша Нiва».

Настоящее имя блогера Ангелина Михалева, она из Мозыря. Начинала девушка как фотограф, а потом решила попробовать свои силы в YouTube. Эксперимент получился успешным, поэтому дальше Анджелиша пошла покорять тикток — самое популярное ее видео набрало 26,7 миллиона просмотров (в нем девушка просто прыгает под музыку).

Менее года назад блогер решила еще и запеть. Сейчас на ее YouTube-канале три клипа, один из них с популярным блогером Дмитрием Сивчиком (Дим Димычем). Также девушка регулярно снимает рекламные ролики и, кажется, очень достойно зарабатывает.

До недавнего времени девушка училась в Белорусском государственном университете культуры и искусств на культуролога-менеджера. Но честно говорила, что у нее проблем с обучением. А сегодня Анджелиша рассказала в сторис в инстаграме, что бросила университет. Хотя это было непростое решение, она считает его правильным.

— Первая причина: я поняла, что это не мое. Это не то, чем я хочу заниматься, и я не понимаю, что я здесь делаю. Эта мысль появлялась с первого курса, но я не могла себя услышать, так как на меня очень сильно воздействовало мнение семьи и общества.

Но самая главной причиной уйти успешная блогерша называет страх распределения.

— Я очень волновалась из-за того, что меня могут куда-нибудь отправить отрабатывать и моя карьера, которая идет вверх, может прекратиться.

Девушка также призналась, что имела проблемы с ментальным здоровьем — тревогу, панические атаки, недосыпание.

Анджелиша говорит, что статус человека без высшего образования ее не волнует.

— Понимаю, что я нашла себя. И хочу вложить все силы в развитие, свою профессию и карьеру. Возможно, я когда-нибудь закончу университет, но если я буду сознательно понимать, что мне это нужно, что это не навязанные кем-то ценности.

Подводя итоги, Анджелиша отметила, что не жалеет о трех проведенных в университете годах. Она считает, что ВУЗ дал ей полезные знакомства и умение общаться.

Интересно, станет ли молодежь, которая хочет создавать видео для тиктока вместо того, чтобы учиться в ВУЗе и ехать куда-то по распределению, новым вызовом для Министерства образования.