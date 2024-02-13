Украина укрепит границу с Беларусью в Ровенской области на 24 миллиона долларов 13.02.2024, 11:11

Такая цифра называется на сайте региональной администрации.

900 млн гривен (около 24 млн долларов) выделило правительство Украины на продолжение укрепления границы с Беларусью в Ровенской области. Такая цифра называется на сайте региональной администрации.

«Запланировали строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений. Какие именно и сколько — не буду конкретизировать», — заявил глава областной военной администрации Александр Коваль.

Он добавил, что в прошлом году пяти общинам Ровенской области передали субвенцию на создание противотанковых рвов и приобретение блоков, тетраэдров и габионов (фортификационные заграждения). Работу по защите границы продолжат и в этом году.

Ранее власти Ровенской области заявляли, что заминировали весь периметр границы с Беларусью и возвели две линии обороны. В Ровенской области длина границы с Беларусью составляет 229 км.