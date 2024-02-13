Украинский летчик: Москва передала Киеву боевые вертолеты 1 13.02.2024, 13:07

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Роман Свитан

Для выполнения боевых задач по уничтожению российской армии.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела обыски в офисе Росавиации. Сотрудников агентства обвиняют в «угоне» вертолетов и самолетов, которые оказалось в других странах.

Насколько российский военно-промышленный комплекс поражен коррупцией? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, полковником Вооруженных сил Украины, летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Здесь нельзя говорить о коррупции в чистом виде. Они реализуют свою продукцию через третьи страны. Здесь можно говорить о том, что структуры в ФСБ, контролирующие этот сегмент производства и рынка, «провисли», недосмотрели и допустили это.

Для нас, украинцев, это хорошо. Пусть дальше себе пьют, а мы в это время будем у них технику угонять. У нас ведь используется старая советская техника. Иногда нужны доноры для запчастей. Бывает, что есть нелетающий вертолет, но он очень нужен, так как является кладезем запчастей для других вертолетов, которые могут еще летать.

— Действительно ли часть вертолетов и самолетов могла оказаться в Украине?

— Больше десятка бортов точно. Понимаете, это не взяли в Москве вертолеты и не привезли их в Киев. Они отгрузили в одну страну, та — в другую, а в конце концов их получила Украина.

Вопрос в том, как запускалась эта схема изначально, специально ли украинскими службами с участием российских? Может, это просто так сложилось? Вот сейчас россияне пусть думают об этом механизме.

Если смотреть, то общий механизм такой: Москва передала Киеву боевые вертолеты для выполнения боевых задач по уничтожению российской армии. Ну что же, работаем.

— Какие сферы военно-промышленного комплекса России еще могут быть поражены коррупцией?

— Практически все, включая ФСБ. То есть любой контролирующий орган. Как говорится, если нельзя что-то купить за большие деньги, то можно за очень большие деньги.

Вся российская экономика построена на коррупции. Причем, скажем так, разрешенной. Выключи коррупцию — экономика РФ просто работать не будет. В России на воровстве стоит вся система государственного управления.

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