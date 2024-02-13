«Си Цзиньпин балансирует на грани» 13.02.2024, 17:38

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Украинский дипломат рассказал, к чему могут привести экономические трудности Китая.

Китай столкнулся с экономическими трудностями: в 2023 году снизились одновременно и экспорт, и импорт. Из страны уходит иностранный капитал.

Экономическому чуду КНР пришел конец? Проиграет ли теперь Пекин в противостоянии с США?

Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с дипломатом и экспертом украинского Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— У Китая есть внутренние проблемы, которые можно связать с характером коммунистического правительства (контролирующего всю жизнь в стране) и изменениями, которые происходили в течение последних 6-7 лет.

По большому счету либерализация Китая позволила прийти в страну западному капиталу, технологиям. Но тот удивительный рост ВВП в двузначных цифрах, который был в течение нескольких десятилетий, подошел к концу по нескольким причинам.

Во-первых, из-за усиления влияния компартии. Во-вторых, повлияли внешние факторы, начиная с эпидемии COVID, которую Китай тяжело пережил и выходил из нее достаточно медленно.

Плюс добавилось возрастающее противостояние между США и их союзниками и Китаем, а также поведение КНР в своем регионе. Сыграла роль и поддержка России в войне против Украины.

После впечатляющего роста, сейчас ВВП Китая выходит на 4%, даже может опускаться с 2026-го по 2030-ый год до 3,8%. Китай остается крупной экономикой, но это однозначно не то, на что они надеялись. Они хотели конвертировать экономическую мощь в политические изменения на глобальной арене. В том числе — создать новую систему международных отношений.

У КНР есть сумасшедшая система долгов: внешний долг Китая составляет 13 триллионов долларов. Существует проблема и внутренних долгов, которые колеблются от 7 до 11 триллионов долларов. Китай балансирует на грани.

Еще важный аспект, в связи с напряженными отношениями с США и идеей американцев снизить свою зависимость по ключевым пунктам, из Китая утекают денежки-инвестиции. По данным за август прошлого года, из китайской экономики было выведено 24 миллиарда долларов, которые пошли в другие страны Азии, прежде всего — Индию.

Все просто, коммунисты хотят удержаться у власти, поэтому хотят контролировать бизнес. Они закрывают рот и богатейшим людям, представляющим угрозу. Мы помним СССР, прекрасно видим, что происходит в Беларуси и РФ, когда власть контролирует все.

Влияет и то, что у Китая недостаточно ресурсов, чтобы резко что-то поменять в экономике, реструктурировать ее и решить проблемы.

— Отразится ли этот спад на противостоянии США с Китаем?

— США и европейские союзники ужесточают доступ китайцев к собственным технологиям. Воровство прав интеллектуальной собственности в Китае всегда было проблемой для американцев и европейцев. Законодательство КНР предполагает, что все иностранные компаний, действующие на территории страны, должны делиться технологиями. Это обязательное условие для вхождения на рынок. Используя технологии, Китай усиливает свое влияние.

Однако китайцы хотят наладить более-менее стабильные отношения с американцами и европейцами. Это одна из причин, почему Китай не помогает оружием и боеприпасами России. Они боятся ухудшить отношения. Для них важны инвестиции, торговля, избежание санкций.

Китайцы не могут бросить своего младшего партнера Путина, но с другой стороны — не могут ему помочь больше, поскольку тогда ухудшаются отношения с Западом, что бьет по экономическим интересам Китая. Это подрывает роли партии, что может создать ей большие проблемы.

— Зачастую авторитарные лидеры идут на войну, чтобы переключить внимание с экономических проблем. Какой путь выберет Си Цзиньпин?

— Будем надеяться, что Си Цзиньпин не сделает такую же ошибку, как Путин. А между США и Китаем сохранятся холодные отношения, которые более контролируемы. Си Цзиньпин не заинтересован их портить.

На самом деле ему мало кто может помочь: Россия — слабая. Да, она помогает сейчас дешевыми ресурсами, но вряд ли будет ценным помощником Китаю в случае конфликта. Я уже не говорю про другие государства. Сейчас не время для Китая делать опасные ходы.