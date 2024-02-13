Ученые заметили у китов способность следовать традициям 13.02.2024, 23:01

Они каждый год появляются в одном и том же месте.

Ученые заметили у одного из самых загадочных видов китов, плавунов северных, поведение, которое может указывать на то, что они следуют традициям, сообщает Science Alert.

Исследователи неоднократно наблюдали, как этот «неуловимый» вид резвится на мелководье у Командорских островов. Они приплывали на глубину около 300 метров, что очень странно, поскольку плавуны северные являются глубоководным видом.

Ученые проводили наблюдения в период с 2008 по 2019 год, они заметили, что киты появлялись на мелководье ежегодно.

Плавуны северные – самые загадочные и неуловимые из всех китообразных, которые обитают в океанах Земли. Как правило, они обитают в неблагоприятной для человека среде. В поисках пищи они могут нырять на глубину до трех тысяч метров. Именно поэтому китов тяжело увидеть и этот вид мало изучен.

В 2008 году ученые проводили наблюдения у Командорских островов, они искали косаток и горбатых китов, поэтому просто отметили, что видели нескольких плавунов северных. Но в последующие годы они снова и снова видели китов в этом регионе, а спустя пять лет предположили, что это одна и та же группа, которая каждый год приплывает в одно место.

Исследователи начали уделять более пристальное внимание, документируя, где они видели китов, сколько их и посещали ли одни и те же киты это место каждый год. За 12 лет они зарегистрировали в общей сложности 186 отдельных китов.

Популяция состояла из 79 китов, которые два или более года возвращались в этот регион. Остальные особи были замечены только раз, это была дополнительная группа.

Некоторые особи из этой «транзитной» группы приплывали и уплывали, но 61 особь из них взаимодействовала с резистентной группой. Шесть из них также оказались на мелководье. Это может указывать на обмен традициями между ними.

Исследователи полагают, что, как и в случае с другими животными «транзитные» киты узнают о преимуществах местоположения, наблюдая, взаимодействуя и копируя местную популяцию. Этот тип культурного обмена также наблюдается у таких животных, как косатки.

Косатки, дельфины и другие киты также используют одинаковые методы охоты на разные виды добычи. Они находят новый способ сделать что-то или получить доступ к еде, а другие особи подхватывают и копируют его, пока он не станет общим для всей группы.