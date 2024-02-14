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Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ мощно атаковали россиян в Авдеевке

  • 14.02.2024, 9:58
  • 3,802
Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ мощно атаковали россиян в Авдеевке

Отправленное Сырским подкрепление вступило в бой.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ пришли на помощь украинским защитникам и вступили в бой с российскими оккупантами в Авдеевке.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры обстрела российских оккупантов обнародованы в соцсетях.

Напомним, ранее издание Forbes сообщила, что после назначения Александра Сырского главком ВСУ Украина решила перебросить в Авдеевку одну из лучших бригад — 3-ю Отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Вчера стало известно, что подкрепление для ВСУ прибыло в Авдеевку.

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