ВСУ разбили колонну войск РФ возле Авдеевки
- 14.02.2024, 12:38
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Технику уничтожили на марше к городу.
В ночь на 14 февраля украинские воины на Авдеевском направлении сожгли колонну вражеской техники. Захватчики пытались перебросить ее в Авдеевку.
Однако доехать до города оккупантам не удалось: колонну разгромили по пути между Верхнеторецким и Каменкой. Об этом сообщили в DeepState.
«Ночью Силы Обороны сожгли колонну врага возле Авдеевки. К*цапы готовились перебросить технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой были уничтожены», – говорится в сообщении.
В DeepState добавили, что разгром стал результатом «огромной совместной работы всех «авдеевских» бригад и батальонов».
Аналитики также показали несколько кадров с поля боя и указали на карте точное место разгрома.