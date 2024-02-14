ВСУ разбили колонну войск РФ возле Авдеевки 14.02.2024, 12:38

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Технику уничтожили на марше к городу.

В ночь на 14 февраля украинские воины на Авдеевском направлении сожгли колонну вражеской техники. Захватчики пытались перебросить ее в Авдеевку.

Однако доехать до города оккупантам не удалось: колонну разгромили по пути между Верхнеторецким и Каменкой. Об этом сообщили в DeepState.

«Ночью Силы Обороны сожгли колонну врага возле Авдеевки. К*цапы готовились перебросить технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой были уничтожены», – говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что разгром стал результатом «огромной совместной работы всех «авдеевских» бригад и батальонов».

Аналитики также показали несколько кадров с поля боя и указали на карте точное место разгрома.