Юозас Олекас: Позицию ЕС по отношению к Лукашенко нужно изменить 7 15.02.2024, 12:02

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Юозас Олекас

Брюссель должен перейти к активным действиям.

Евросоюз может повлиять на режим Лукашенко, если перейдет к активным действиям, в частности — начнет ужесточать санкции.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org выразил глава делегации Европарламента по Беларуси, евродепутат, экс-глава Минобороны и Минздрава Литвы Юозас Олекас.

— В течение последних 12 месяцев линия фронта на Украине оставалась относительно стабильной, не было значительных территориальных завоеваний или потерь. Какие последствия для Беларуси влечет за собой похожая на патовую ситуация в Украине?

— В 2022 году украинцы освободили около половины оккупированных территорий. Мы все хотели большего прогресса в 2023 году, но после оккупации части Украины Россия подготовились к контрнаступлению: они заминировали большую часть территорий, разрушили Каховскую плотину. С другой стороны, российская экономика работает как экономика войны, тогда как поддержка со стороны Европы и США уменьшилась. Позиция республиканцев в Конгрессе США и Орбана в Евросоюзе создает ситуацию, когда нашей поддержки недостаточно для реального наступления в Украине.

Но все же, я думаю, украинский дух и поддержка со стороны Европы (например, здесь, в Европейском парламенте, у нас появляется все больше и больше сильных сторонников Украины) — это наша надежда на то, что в конце концов украинцы добьются успеха, и это поможет. создать более демократическое влияние на Беларусь. Отношения между режимом Путина и режимом Лукашенко крепкие, но когда Россия потерпит поражение в Украине, а украинцы добьются успеха, я думаю, эти отношения будут подпорчены.

— Давайте рассмотрим сценарий, когда у Украины не будет другого выбора, кроме как договориться с Россией где-то посередине. Где в таком случае окажется Беларусь?

— В данном случае, я думаю, это лишь вопрос времени. Литва была под оккупацией 50 лет. Около 10 лет мы сражались с оружием в лесах, многие наши молодые мужчины и женщины были убиты. Затем из Литвы было депортировано более 200 тысяч человек. Но после этого, благодаря сопротивлению, мы освободили нашу страну спустя 50 лет.

Этот режим [Лукашенко] не продержится 50 лет. Думаю, что белорусский народ достигнет демократии и настоящей независимости раньше. Все тоталитарные режимы приходят к концу. Рано или поздно, но изменения придут. У нас есть некоторые трудности, но реальная жизнь в демократических странах намного лучше, чем в авторитарных режимах.

— Одной из важных причин распада СССР было плохое состояние экономики. Сегодня Россия нашла способы обойти санкции. Беларусь, например, является крупным центром обхода санкций против России. Есть ли в ЕС понимание, что, если не будет синхронизации санкций против этих двух режимов, Беларусь останется крупным хабом по обходу санкций?

— С самого начала и до сих пор у ЕС были разные подходы к России и Беларуси, несмотря на это очень тесное сотрудничество. Поддержка Путина в России очень высока — влияние российской пропаганды на граждан России достаточно сильно (некоторое сопротивление есть, но поддержка Путина все равно сильна). В Беларуси больше людей, которые против режима. Они могут казаться спокойными, но, согласно различным исследованиям общественного мнения, они против [режима]. По этой причине санкции были разными, потому что все санкции действуют не только против режима, они также влияют на жизнь простых людей.

Так что в этом была причина некой разницы, но репрессии режима Лукашенко продолжаются, и, я думаю, растет готовность принять санкции на том же уровне, что и против России. Политики здесь, в Брюсселе, говорят о необходимости синхронизации санкций и, возможно, введения других инструментов, например, некоего военного налога в торговле между Европейским Союзом и Беларусью, а также Россией. Думаю, мы увидим решение в следующем Совете ЕС. В будущем экономические ограничения, думаю, будут сильнее и будут влиять не только непосредственно на режим, но и на компании, которые продолжают торговать с Беларусью или Россией.

— Николая Статкевича называют врагом номер один Лукашенко. За последний год новостей от него нет. Нет ни писем, ни свиданий, ни посылок с лекарствами. Растут опасения по поводу его возможной смерти. Недавно власти бросили в тюрьму его жену Марину Адамович. Что делать в случае с Николаем Статкевичем?

— Я думаю, нам нужно изменить позицию Евросоюза с, так сказать, реакции после того, как событие произошло, на более активную. Мое предложение было бы начать ужесточать санкции, говоря, что если вы не предоставите информацию о Статкевиче и остальных, санкции будут усилены. ЕС должен сказать: «Если вы продолжите репрессии, если вы продолжите изоляцию политических заключенных, мы усилим нашу контрдеятельность». Основная цель — убедить режим остановиться или сделать шаг назад и начать освобождать заключенных, а не арестовывать их родственников и адвокатов.

Без этой инициативы, думаю, репрессии продолжатся. Мое предложение европейским институтам — быть более активными.

— Какие самые важные и сложные задачи в работе главы Делегации Европарламента по связям с Беларусью?

— После 2020 года мы не признаем режим. Наша деятельность направлена на отношения с демократическими силами Беларуси. Мы организуем различные мероприятия, на которых обсуждаем текущую ситуацию внутри Беларуси, а также положение белорусов, живущих в изгнании, и то, как мы можем помочь. Мы стараемся решать проблемы, связанные с поддержкой и реабилитацией политзаключенных и их родственников. Мы обсуждаем, как мы, ЕС, можем помочь подготовить изменения в Беларуси и подготовиться к поддержке будущей демократической Беларуси.

Обычно у делегаций есть возможность ездить по странам, проводить какие-то совместные мероприятия с властями — у нашей делегации такого нет, но мы достаточно активны. Я бы сказал, что мы одна из самых активных делегаций Европарламента.

— Недавно вы написали письма белорусским политзаключенным. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Не только недавно. Я начал писать письма больше года назад, когда в рамках инициативы Европейского парламента мы, депутаты Европарламента, включая президента, разослали сотни таких писем.

Я не думаю, что наши письма до них доходят. Пока мы не получили ни одного ответа. Может быть, они оседают в КГБ или в кабинетах тюремного начальства, но у нас в Литве говорят: «Капля за каплей выдолбит камень». Я думаю, наша деятельность показывает, что о них не забывают, что они не одни, что люди о них думают, что-то делают, может быть, и мелочи.

Например, Николаю Статкевичу мы отправляли письма три или четыре раза. Также мы отправили письма тюремной администрации, в которых говорилось, что они несут ответственность. Политические заключенные имеют право контактировать с внешним миром, отправлять и получать корреспонденцию.

Работники тюремной администрации пытаются их изолировать, говоря: «Вы в одиночестве. Никто вами не интересуется». Я бы сказал, это очередной вид пыток. Думаю, нам следует продолжать эти и другие мероприятия, чтобы показать, что Европа не забыла этих людей и будет помнить их до тех пор, пока в Беларусь не вернется демократия.

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