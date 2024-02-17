Наталья Радина — тем, у кого нет сочувствия к Навальному: Будьте осторожны 2 17.02.2024, 9:07

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Мы сможем противостоять злу, только если сохраним в себе человека.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина ответила тем, кто пытается спекулировать на смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального:

— Хочу сказать тем, у кого нет сочувствия к Навальному или тем, кто даже злорадствует. Будьте осторожны. Не сводите счеты с покойниками. Сохраняйте способность к состраданию даже в самой ужасной ситуации. В противном случае вы перестаете быть людьми.

Зверский режим Путина убивает в Украине и России. При его поддержке убивает такой же зверский режим Лукашенко в Беларуси. Меня потрясло убийство Навального, потому что в Беларуси в тюрьмах убивали и продолжают убивать политзаключенных. И я никак не могу связать человека, которого три года пытали в тюрьме, с войной в Украине, даже хорошо помня его неоднозначные высказывания.

В данном случае речь идет об убийстве неугодных оппозиционеров без суда и следствия, а не о политических взглядах жертв. В данном случае Навальный - жертва, причем невинная, а Путин - убийца.

Я уверена, что мы сможем противостоять злу, только если сохраним в себе человека. Иначе зверства никогда не закончатся.