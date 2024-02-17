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Уникальный кроссовер Rolls-Royce получил самый дорогой в мире номер

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  • 17.02.2024, 22:17
Уникальный кроссовер Rolls-Royce получил самый дорогой в мире номер
Фото: Mansory

Он обошелся владельцу авто в $15 миллионов.

Самый дорогой номер авто в мире стоимостью 15 миллионов долларов наконец-то закрепили за транспортным средством. Его получил роскошный кроссовер Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на сайт Carscoops.

Фото: Mansory

Эксклюзивный номер авто с цифрой «7» был продан за 15 миллионов долларов на аукционе в Дубае прошлой весной. Стоит отметить, что подобные аукционы в ОАЭ устраивают регулярно, ведь в этой стране очень любят дорогие автомобильные номера с одним или двумя символами. Все полученные средства передают на благотворительные проекты.

Интересно, что новый Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro намного дешевле его номерного знака. Тюнингованный кроссовер стоит «всего» чуть больше миллиона долларов. Изготовили всего 10 таких авто.

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory включает карбоновые обвес, бамперы и капот, а также новую решетку радиатора. Установлены и 24-дюймовые кованые диски FD.15.

Фото: Mansory

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro привлекает оригинальной бирюзово-черной окраской. В четырехместном интерьере бирюзовая кожа сочетается с карбоном. Интересно, что на кузове и в салоне появился декор из 24-каратного золота.

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan увеличил отдачу 6,75-литрового турбированного V12 до 610 л.с. и 950 Нм. Разгон до сотни занимает 5 с, а максимальная скорость выросла до 280 км/ч.

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