«Идеолог внаглую подсунул списки на подпись»3
- 19.02.2024, 9:50
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Красный Крест хочет жировать не только за счет медиков.
Белорусское общество Красного Креста (БОКК) направило в Минский горисполком обращение с просьбой помочь организовать систематический сбор денег со столичных медиков. Однако, как пишет читатель сайта Charter97.org, организация хочет решить проблемы с финансированием не только за счет работников сферы здравоохранения:
— Работаю в небольшой организации, ее условно можно назвать бюджетной. На днях идеолог внаглую подсунул моим коллегам списки на подпись. Отчисления с зарплаты по три рубля. Абсолютное большинство опустило головы и подписало.
— Это не только у медиков просят 1% на Красный Крест. Борисовский комбинат хлебопродуктов то же самое, — рассказал еще один читатель.