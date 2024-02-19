«Идеолог внаглую подсунул списки на подпись» 3 19.02.2024, 9:50

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Красный Крест хочет жировать не только за счет медиков.

Белорусское общество Красного Креста (БОКК) направило в Минский горисполком обращение с просьбой помочь организовать систематический сбор денег со столичных медиков. Однако, как пишет читатель сайта Charter97.org, организация хочет решить проблемы с финансированием не только за счет работников сферы здравоохранения:

— Работаю в небольшой организации, ее условно можно назвать бюджетной. На днях идеолог внаглую подсунул моим коллегам списки на подпись. Отчисления с зарплаты по три рубля. Абсолютное большинство опустило головы и подписало.

— Это не только у медиков просят 1% на Красный Крест. Борисовский комбинат хлебопродуктов то же самое, — рассказал еще один читатель.

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