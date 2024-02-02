«Люди начали понимать, что наша основная проблема — Москва» 7 2.02.2024, 14:18

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Артур (Ибрагим) Зарипов

Почему восстал Башкортостан?

В январе в Башкортостане вспыхнули протесты из-за ареста местного активиста Фаиля Алсынова, который боролся с вредным производством. На улицы Баймака и Уфы вышли тысячи протестующих.

Были ли предпосылки для начала этих протестов? Как сегодня живут башкиры? Популярны ли в Башкортостане идеи отделения от Москвы? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с башкирским активистом Артуром (Ибрагимом) Зариповым:

— В 2020-ом году, когда глава Башкортостана Радий Хабиров пытался разработать гору-шихан Куштау под соду, защитники горы вышли на стихийный сход. Увидев, что бульдозеры раскапывают Куштау, люди, оповещая друг друга, сами собирались.

У нас есть активисты, которые оповещают народ для того, чтобы встать против несправедливости. Так сказать, единомышленники по вопросам сохранения языка, истории, культуры, природных ресурсов, которые незаконно добывают на нашей территории. Они — основной костяк.

В защиту Фаиля Алсынова вышел простой народ. Как бы не пытались показать, мол, есть влияние извне: Ходорковского, Украины и «западных врагов», вышли обычные люди.

Скажу, что в Баймаке вначале было задержание Фаиля, а потом оно переросло в требование отставки Радия Хабирова.

Людей два дня задерживали, в дома заходили с оружием, многих просто хватали, они пропадали (некоторых ищут до сих пор). Чтобы не было повторных столкновений, как в Баймаке, в Уфе люди вышли на протест, но когда к ним подходили, то они говорили, мол, «мы не протестуем, а просто танцуем. Танцевать же у нас не запрещено?»

— В какой ситуации находятся башкирская культура, язык сегодня?

— Язык на грани исчезновения. Еще лет 30 подобной политики, и нашего языка уже не останется. В 1930-ых он с арабской вязи был переведен на кириллицу. В итоге большие труды нашей научной литературы и поэзии мы потеряли. Из-за советской политики пропала вся наша база.

На сегодняшний день мы имеем то, что башкирский не является обязательным языком для изучения. Он не является и деловым, так как в учебных заведениях, на предприятиях, в госучреждениях и юридических инстанциях все происходит на русском языке.

Людям говорят, мол, в деревнях, дома, если хотите, то разговаривайте по-башкирски. Если я приезжаю в город, Уфу и говорю по-башкирски, то меня считают деревенщиной, неграмотным. Такую проблему я вижу во многих регионах, где Россия проводит подобную политику.

Что касается истории, то и здесь мы подвержены полной руссификации. Ведь, как я уже говорил, мы потеряли книги. Получается, что уже люди из СССР говорили нам, кто такие башкиры.

Когда я в свое время учился в школе, то нам преподавали историю России, в которой писалось, что, к примеру, наш национальный герой Салават Юлаев (к его памятнику в Уфе недавно и выходили протестующие) — «бандит», «экстремист», который пошел против царя и так далее. Одновременно я ходил на уроки истории Башкортостана, там рассказывали, что он — наш национальный герой. У нас улица центральная названа в его честь и он воевал за свободу Башкортостана.

— Расскажите, а какая сегодня социально-экономическая ситуация в Башкортостане? Как живут люди? Есть ли работа? Какие у них зарплаты?

— Если не брать официальную статистику, то средняя зарплата около 30 000 — 35 000 российских рублей ($300-$350). Из нашей республики, которая богата ресурсами, башкиры едут на заработки за ее пределы в северные части России. Они работают вахтовым методом, чтобы заработать около 100 тысяч российских рублей.

В Башкортостане есть газ, нефть, их переработка, а также золотодобыча (которую правительство скрывает) и угольная промышленность. Развито скотоводство, есть разнообразные местности (лесная, горная, степная) и черноземье. Наша республика очень богатая, насыщенна многими ресурсами, а люди в деревнях на 10 000 рублей живут в месяц.

— В российскую армию, воюющую в Украине, активно мобилизовали именно жителей национальных республик. Насколько остро в Башкортостане стоит вопрос мобилизации?

— Когда мобилизацию только объявили, то в разных городах были поджоги военкоматов осознанными гражданами. Можно сказать, что наш народ разделился. Немалая его часть говорит, что это полный беспредел и мы своих сыновей не отдадим на убой за интересы одного человека в Кремле. Это одно.

Есть и манкурты, которые не понимают происходящего. Есть башкиры, которые говорят: «Я — русский». Они полностью подверглись руссификации. Есть те, кто считают, мол, без Москвы мы до сих пор жили бы в юртах. Хотя мы бы без нее процветали, живя намного лучше.

На Урале Башкортостан занимает первое место по погибшим в Украине. Очень много семей получают «груз 200».

Скажу, что я не националист, но вопрос в том, что они уничтожают наши, как они говорят, «малые народы». Если взять исторический график, то они всегда держат наше население примерно в одном количестве. Как только у нас идет прирост населения (у нас крепкие семейные ценности, мы мусульмане и ведем здоровый образ жизни), тут происходят события, из-за которых прирост идет вниз, а затем вверх и снова вниз. Перепрыгнуть через планку нам Россия не дает, и это не только башкир касается.

Этой войной Путин преследует не только свои интересы за пределами РФ. Он таким образом уничтожает и потенциал народностей, чтобы в дальнейшем они не восстали.

— Популярна ли в Башкортостане идея отделения от России?

— Сейчас это стало более актуальным. Не буду лгать, что наш народ всегда этого хотел. Мы очень сильно попали под репрессии во времена СССР, потом жесткая руссификация, пропаганда. Русские приехали на нашу землю и занимаются оккупационной деятельностью. Говорят даже, мол, «вы сюда понаехали», еще и диктуют нам как жить.

Вот сейчас народ и начинает прозревать. В республике нарастает большое недовольство войной в Украине, так как многие семьи теряют сыновей, мужей, братьев.

Отмечу, что во время протестов в поддержку Фаиля с народом даже не поговорили, как это было в Куштау, а просто жестко подавили, заведя за день 111 дел — из них около 50 уголовных. Такие действия вызывают гнев народа и мысли о том, что же делать дальше. Многие понимают, что источник проблем — Путин. Понимают, что российская система не даст нам жить по-другому. У них — империалистические оккупационные взгляды: захватывать, грабить, уничтожать народы.

— Каким вы видите возможное будущее Башкортостана?

— Лично мое мнение, что мы можем совместно с соседскими братскими народами жить самостоятельно. Я имею в виду, например, Татарстан. Определенные веяния и много разговоров идет об объединении именно тюркских народов.

Однако на данный момент основная наша проблема — Москва, ставшая капканом. Далее мы решим, как, по какой системе и законам кто хочет жить.

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