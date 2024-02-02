Уникальная операция: россиян с острова Змеиный выбивали «Ураганом» с баржи 1 2.02.2024, 14:12

4,328

Опубликовано историческое видео.

Командир артиллерийской батареи ВСУ Иван Ижицкий рассказал, как в 2022 году приходилось импровизировать, чтобы уничтожить российских оккупантов на острове Змеиный. В интервью изданию «Думська» он поделился подробностями.

Военный принял участие в спецоперации с применением РСЗО «Ураган», что стало первым шагом к освобождению Змеиного. Вместе со своими побратимами воин пристрелялся из системы реактивного огня по захваченному врагом острову. Действия оказались очень успешными, хотя сами бойцы имели определенные сомнения.

«Мой майор Дунай говорит: «имеешь авантюрку, ты же с «Урагана» работал». Я сказал, что если еще десяток орков умрет, то я, конечно, за», — пояснил Иван.

Реактивную систему залпового огня калибра 220 мм загрузили 4 мая 2022 года на баржу. Из тихой и неприметной локации был нанесен удар.

«Можно сказать, мы открыли сезон», — добавил военный.

Иван Ижицкий отметил, что сначала бойцы решили проверить, есть ли смысл стрелять из РСЗО на барже, поскольку остров маленький, попасть по нему сложно, как в пять копеек. В итоге из 16 снарядов 11 прилетели по острову.

«Поняли, смысл есть», — подчеркнул защитник.

Как освобождали остров Змеиный

Командование ОК «Юг» ВСУ 4 июля 2022 года заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уход российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям. Общую стоимость утраченного оборудования и вооружения в СМИ оценивают в 920 млн долларов. В РФ освобождение со Змеиного назвали «жестом доброй воли».

Украинская армия в течение нескольких недель наносила удары по российскому гарнизону с помощью ракет и ударов беспилотников. Также применялись противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, которые пытались пополнить запасы на острове.