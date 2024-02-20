Лукашенко пугает силовиков войной

Лукашенко пугает силовиков войной24
- 20.02.2024, 13:09
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И призывает готовиться.
Лукашенко в военном мундире пугал силовиков войной. Он намекнул, что она неизбежна.
«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», — сказал Лукашенко.
На этом же собрании диктатор рассказал силовикам о трех сценариях своего свержения.