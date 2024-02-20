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Лукашенко пугает силовиков войной

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  • 20.02.2024, 13:09
  • 7,810
Лукашенко пугает силовиков войной

И призывает готовиться.

Лукашенко в военном мундире пугал силовиков войной. Он намекнул, что она неизбежна.

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», — сказал Лукашенко.

На этом же собрании диктатор рассказал силовикам о трех сценариях своего свержения.

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