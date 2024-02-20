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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

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  • 20.02.2024, 14:31
  • 2,712
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Пентагон начал расследование.

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена. По словам американских чиновников, Пентагон расследует причины крушения дрона, сообщает The New York Times.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, подтвердили, что беспилотник MQ-9 Reaper упал.

Поддерживаемые Ираном боевики заявили в понедельник, 19 февраля, что они сбили беспилотник в районе портового города Аль-Худайда на западе Йемена.

Если заявления хуситов подтвердятся, то это будет уже второй случай, когда группировка сбивает американский беспилотник с тех пор, как 7 октября ХАМАС напал на Израиль.

Сбитие беспилотника Reaper, основного звена американского военного флота воздушного наблюдения, стало очередной эскалацией между США и поддерживаемыми Ираном группировками в Йемене, Ираке и Сирии.

Эти эпизоды усилились за последние два месяца, подчеркивая риск того, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в широкий.

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