СМИ: Известный российский «военкор» покончил с собой из-за конфликта с Соловьевым 4 21.02.2024, 9:51

9,676

Перед этим Z-блогер опубликовал странную запись.

Российские СМИ сообщают, что военный «блогер» Андрей Морозов «Мурз», вероятно, покончил с собой.

В последнее время у «Мурза» был серьезный конфликт с Минобороны, Соловьевым, Гаспаряном и Витязевой.

В его Telegram-канале появилась такая запись: «С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит, что я у вас не служу, и никаких проблем со мной нет. Не терзайте себя, товарищ полковник, я такой же солдат, как и все ваши другие солдаты. Я погиб в бою. Друзья! Не печальтесь о моей смерти. Давайте я избавлю вас от пышных речей на похоронах, скажу все сам. Просто закопайте меня на кладбище в Кировске («ЛНР»), рядом с солдатами батальона «Призрак», погибшими с момента подписания Минских соглашений и до начала «СВО»... В случае моей недееспособности, например, если я недострелюсь или если перед самой стрельбой ко мне вломятся и арестуют, моим представителем, адвокатом, будет человек, который предъявит... скрины моей переписки с ним на данную тему с короткой предысторией про книги».