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Петер Стано: Лукашенко будет привлечен к ответственности за гибель Игоря Ледника

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  • 21.02.2024, 11:54
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Петер Стано: Лукашенко будет привлечен к ответственности за гибель Игоря Ледника
Петер Стано

Это уже седьмая смерть белорусских политзаключенных за решеткой.

Режим Лукашенко отвечает за жизнь и здоровье политзаключенных и он «будет привлечен к ответственности». Об этом заявил официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано.

«Беларусь: трагическая смерть Игоря Ледника в тюрьме показывает нечеловеческий масштаб репрессий Лукашенко. В Беларуси более 1400 политических заключенных (на самом деле цифра в несколько раз больше — ред.), подвергающихся жестокому обращению или лишенных медицинской помощи», — написал Петер Стано.

Он отметил, что режим Лукашенко отвечает за жизнь и здоровье политзаключенных и он «будет привлечен к ответственности».

Напомним, 20 февраля, стало известно, что умер 63-летний политзаключенный, бывший член Социал-демократической партии (Грамада) Игорь Ледник. По словам однопартийцев, причина его смерти — остановка сердца. Вторая группа инвалидности из-за проблем с сердцем не стала смягчающим фактором — мужчину отправили в бобруйскую колонию.

Это уже седьмая смерть белорусских политзаключенных за решеткой.

Напомним, 21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. 5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть. 7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 года в колонии от пневмонии умер белорусский политзаключенный Вадим Храсько.

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