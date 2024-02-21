закрыть
21 февраля 2024, среда, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Конкурентка Трампа: Он неуравновешенный и не в своем уме

8
  • 21.02.2024, 11:59
  • 4,072
Конкурентка Трампа: Он неуравновешенный и не в своем уме
Никки Хейли

Никки Хейли перешла к откровенной критике оппонента.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая соревнуется с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию на выборах президента США, прибегла к откровенной критике оппонента, отрицая намерения завершить свою кампанию.

Об этом сообщает NBC.

В выступлении в Клемсонском университете, который она в свое время закончила, Хейли отметила, что не собирается выходить из президентской гонки несмотря на неутешительные результаты опросов.

Но в то же время она перешла к прямой критике Трампа, назвав его «катастрофой» для Республиканской партии, «более неуравновешенным и не в своем уме», чем когда он участвовал в выборах впервые.

Хейли в то же время раскритиковала других республиканцев за то, что они «слишком боятся сказать об этом вслух»: «Конечно, многие политики, которые сейчас публично поддерживают Трампа, потому что боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии».

«Что ж, я не боюсь говорить неудобную правду вслух. Я не чувствую необходимости выслуживаться перед ним. И я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не ищу», – подчеркнула политик.

Ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в «супервторник» 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко