Они боятся суда Леонид Судаленко

21.02.2024, 12:24

Леонид Судаленко

Голос белорусов — главное оружие.

Об убийстве Игоря Ледника. Говорил и еще раз говорю: люди умирают дома или в больницах. В тюрьме людей убивают! Ведь если человек болен, его нужно лечить. Если сильно болен, освободить от наказания. Иначе приговор суда о лишении свободы равен смертной казни.

И снова не отпускают мысли о политзаключенных, которых содержат в нечеловеческих условиях. Особенно о тех, у кого большие сроки. Там это часто звучит как «никогда». В смысле — никогда не истечет срок!

Интеллектуально каждый задумывается над смыслом жизни и, возможно, не раз прощается с ним. Морально там тяжело вдвойне, потому что не отпускает понимание правового беспредела, ты за решеткой без преступления, только за то, что не согласен!

Что может спасти наших политических заключенных, особенно тех, кто с большими сроками? Я не нахожу ответа на этот вопрос, у нас нет сегодня сильной договорной позиции. Однако у нас есть то, что нельзя отобрать. Это наш голос! Предлагаю не молчать, кричать громче и громче о том, как режим медленно убивает несогласных белорусов. Наш голос оставляет следы, и там этого сильно боятся. Они боятся быстрого и справедливого суда, что теперь является нашим главным оружием.

Это я знаю точно!

Леонид Судаленко, «Фейсбук»