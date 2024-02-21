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«Ракеты полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах»

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  • 21.02.2024, 14:36
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«Ракеты полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах»
Фото: Новая газета Европа | Воронка от ракеты. Фото: Рауль Упоров

Местное население на границе с Россией массово болеет.

Российский ракетный полигон Капустин Яр базируется в Астраханской области России. Однако зенитные и баллистические ракеты, которые здесь испытывают, летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде — степи, где находится особо охраняемый природный заказник.

Журналисты издания «Новая газета Европа» побывали на полигоне РФ, пообщались с местными и рассказали детали.

По информации журналистов, после испытаний российские ракеты «полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах».

В издании отмечают, что российские ракеты сбрасывают топливо в степи Казахстана, обломки падают возле домов, убивают скот, а пожары, которые возникают в результате этого, казахи тушат сами.

«Еще тяжелее экологические последствия: взрослые в Бокейорде умирают от рака, дети рождаются с инвалидностью», — говорится в сообщении.

Журналисты воочию увидели, как в мирном Казахстане люди десятилетиями живут «под российскими ракетами» и знают, что это тоже война России против соседей, однако «вслух этого не говорят».

Заброшенная российская база, которую заняли пастухи. Фото: Рауль Упоров

Полигон работает со времен СССР

В издании рассказали, что полигонов для испытаний оружия, в том числе ядерного, возле Казахстана, который тогда еще входил в состав СССР, было семь. После развала Союза их осталось три, общая площадь полигонов составляет 8,7 млн гектаров. Капустин Яр — один из них.

«На нем СССР с 1947 проводил испытания ракет, сначала трофейных Фау-2, затем собственных. С конца 1950-х начались ядерные испытания», — говорят журналисты.

По данным «Национальной энциклопедии Казахстана», изданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона Капустин Яр там было взорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20.

Последствия ракетных испытаний

Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве радиоактивных веществ было «в несколько раз выше допустимых норм».

После медицинского обследования местного населения на территории полигона установили, что среди людей уровень психических заболеваний (особенно детей) в 2,3 раза выше среднего уровня по области и в 2,1 раза выше уровня по республике. Особенно преобладают злокачественные опухоли, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состава крови.

Такие "цели" военные ставят для учений. Фото: Рауль Упоров

Несмотря на то, что прошло еще 19 лет, в течение этого времени Капустин Яр продолжал функционировать. По официальным данным в Бокейординском районе зарегистрировано 19 тысяч человек. Сколько живет на самом деле — неизвестно, многие выехали, многие, наоборот, работают на «точках» и живут в степи без всякой регистрации.

В издании отмечают, что официально любой чиновник скажет, что вред от полигона не доказан, однако есть совершенно новый документ, а именно постановление администрации Бокейординского района о выплатах «инвалидам, пострадавшим от последствий деятельности полигонов». Журналисты добавляют, что речь идет в частности о Капустин Яре.

«По данным бокейординских властей, за 9 месяцев 2023 года (постановление датировано октябрем) всем «пострадавшим от ядерных полигонов» выплачено из местного бюджета 23,7 миллиона тенге (48,8 тысяч евро). Так и сказано: ядерных», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, когда российские военные испытывают очередную ракету, казахов об этом никто не предупреждает. Но о каждом взрыве в Бокейорде знают. В Урде их слышат минимум дважды в месяц.

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