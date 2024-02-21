«Ник и Майк»: Карпенкова уберут или задвинут

«Ник и Майк»: Карпенкова уберут или задвинут9
- 21.02.2024, 15:45
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Отмашка получена.
Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на то, что «двойная лояльность» Николая Карпенкова не осталась незамеченной.
Вчера Лукашенко попенял ему и его формальному боссу Кубракову, который запомнился избиениями задержанных в 2020-м, что они заигрались с «вагнеровцами».
«Следим за развитием событий и отмечаем вбросы на эту тему. Отмашка получена выставить Карпенкова зарвавшимся солдафоном-дураком, который не ведает, что творит. Несмотря на имидж, Карпенков не дурак, просто может переметнуться со своими штурмовиками.
Лукашенко не волнует Беларусь, но очень волнует своя жизнь и власть. Карпенков же угроза для всех. Если его уберут или задвинут, не обольщайтесь».