закрыть
21 февраля 2024, среда, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ник и Майк»: Карпенкова уберут или задвинут

9
  • 21.02.2024, 15:45
  • 6,360
«Ник и Майк»: Карпенкова уберут или задвинут
фото: tut.by

Отмашка получена.

Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на то, что «двойная лояльность» Николая Карпенкова не осталась незамеченной.

Вчера Лукашенко попенял ему и его формальному боссу Кубракову, который запомнился избиениями задержанных в 2020-м, что они заигрались с «вагнеровцами».

«Следим за развитием событий и отмечаем вбросы на эту тему. Отмашка получена выставить Карпенкова зарвавшимся солдафоном-дураком, который не ведает, что творит. Несмотря на имидж, Карпенков не дурак, просто может переметнуться со своими штурмовиками.

Лукашенко не волнует Беларусь, но очень волнует своя жизнь и власть. Карпенков же угроза для всех. Если его уберут или задвинут, не обольщайтесь».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип