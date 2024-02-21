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Россия готовит территориальные претензии к США в Беринговом проливе

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  • 21.02.2024, 17:54
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Россия готовит территориальные претензии к США в Беринговом проливе

Кремль хочет отказаться от «соглашения Шеварднадзе — Бейкера».

Россия рассматривает возможность отказа от выполнения советско-американского «соглашения Шеварднадзе — Бейкера», в соответствии с которым было разграничено морское пространство Берингова пролива, пишет The Moscow times.

Подписанный в 1990 году договор, согласно которому США получили около 30 тысяч кв. км исключительной экономической зоны СССР и более 40 тысяч кв. км шельфа, в ближайшее время может быть денонсирован. Об этом на пленарном заседании Госдумы РФ в среду заявила член комитета по международным делам Роза Чемерис.

«Следующим (на денонсацию. — Ред.) будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером», — заявила Чемерис. Ее слова подтвердил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, также присутствовавший на заседании.

Вопрос возможной денонсации договора, который применяется на временной основе, поскольку так и не был ратифицировал российским парламентом, российские чиновники начали обсуждать в 2020 году. Тогда перспективы соглашения рассматривали на закрытом заседании в Совете Федерации профильные комитеты, а также чиновники МИДа, ФСБ и Росрыболовства.

Идею покончить с соглашением и де-факто объявить российской часть экономической зоны, которую ныне контролируют США, в октябре прошлого года высказал сенатор от Камчатского края Борис Невзоров. По его словам, договор Шеварднадзе — Бейкера носил дискриминационный характер и несправедливо лишил Россию территории в 78 тысяч кв. км Берингова моря, включая континентальный шельф.

«При введении 200-мильных исключительных экономических зон между нашими странами в районе Берингова и Чукотского морей, которые накладывались друг на друга на протяжении 1500 миль, разграничения морских пространств в соответствии с международной практикой должны проходить по срединной линии, равноудаленной от берегов двух стран. Однако из-за уступок Шеварднадзе границу спорных участков провели по американской ортодромической прямой линии», — объяснял Невзоров. В результате, по его словам, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба, а также лишилась доступа к нефтегазовым месторождениям на сотни миллиардов долларов.

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