«Лукашенко получил сигнал, что ответ будет по нему» 21.02.2024, 18:00

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Фото: Getty Images

Политолог рассказал о четырех возможных сценариях свержения диктатора.

Во вторник на встрече с силовиками Лукашенко рассказал о трех сценариях своего свержения. Почему белорусский диктатор сейчас об этом заговорил?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Дело в том, что Лукашенко оставляет запасной вариант на случай, если необходимо будет предать Путина. Для этого ему необходимо время от времени публично говорить о неких угрозах. Он ведь не всегда четко конкретизирует, указывает пальцем, а говорит весьма завуалированно.

По моему мнению, Лукашенко понимает сейчас всю серьезность того, во что втянул Беларусь, когда разрешил разместить ядерное оружие на территории страны. Но это ведь не конечная цель, теперь необходимо шантажировать Польшу и страны Балтии. Мол, смотрите, у нас есть ядерное оружие, мы в случае чего его используем. Мне кажется, что Лукашенко начал получать определенные сигналы о том, что если ядерное оружие с территории Беларуси будет использовано, то ответ может быть по нему.

— Лукашенко обвинил заместителя министра внутренних дел и командующего Внутренними войсками Николая Карпенкова и министрa внутренних дел Ивана Кубракова в «излишнем восхвалении «вагнеровцев». О чем это может говорить?

— Мы же прекрасно понимаем, что «вагнеровцы», которые сейчас находятся в Беларуси, выполняют не только задачи по обучению личного состава войск, а могут быть использованы для того, чтобы отстранить Лукашенко от власти, если он не выполнит какой-нибудь из приказов Москвы.

В это же время товарищи Карпенков и Кубраков в восторге от «вагнеровцев», ведут пропагандистскую деятельность о том, какие они «молодцы». Думаю, Лукашенко осознает, что через «вагнеровцев» может происходить внедрение российской агентуры, которая в определенный момент коррумпирует или запугает белорусских чиновников.

Идет усиление рычагов влияние России. Лукашенко же этого боится, борясь за свое политическое выживание.

Он всегда держит в уме, что будет, если все-таки путинский режим будет слабеть, падать. Как ему тогда выпутаться из этой ситуации, чтобы не пойти на дно с этим путинским камнем? Знаете, когда фактор российского влияния угрожает лично его режиму, то он начинает реагировать.

— Какие сценарии свержения Лукашенко вы считаете реальными в обозримом будущем?

— Я вижу четыре сценария. Первый — в какой-то момент он может уйти сам. Второй — возможен переворот силовиков, если Лукашенко вдруг вернется к теме участия белорусских войск в войне против Украины. Третий — никогда не стоит снимать со счетов общество. В Беларуси не один раз были акции протеста. Они могут повториться и привести к смене власти.

Четвертый — отстранение и арест Лукашенко коррумпированными и ориентированными на РФ силовиками. Это может случиться, когда Кремлю покажется, что Лукашенко хочет его предать.

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