Прощание с Игорем Ледником состоится завтра
- 21.02.2024, 18:25
- 1,014
С умершим в тюрьме политзаключенным простятся в Борисове.
Прощание с умершим в лукашенковской тюрьме политзаключенным Игорем Ледником состоится завтра, 22 февраля 2024 года, с 8:00 до 12:00 в Борисове.
Оно пройдет в Борисове на улице Нормандия-Неман, 22. Отпевание начнется в 9:00, сообщает Telegram-канал «БСДП».
Напомним, Игорь Ледник умер в Минской районной больнице, куда был доставлен из Бобруйской колонии. Причиной его смерти назвали остановку сердца.
Состояние здоровья активиста ухудшилось в заключении, ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте.
Игоря Ледника задержали еще в апреле 2022 года за статью в партийном журнале БСДП — в нем нашли «клевету» на Лукашенко.
Активиста осудили, хотя у него 2-я группа инвалидности из-за проблем с сердцем.
В июне 2022 г. адвокатка сообщила, что состояние здоровья политзаключенного ухудшилось, Игорь находился в санчасти следственного изолятора в лежачем положении.
Это уже седьмой политзаключенный, умерший в лукашенковских тюрьмах.