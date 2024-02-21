Прощание с Игорем Ледником состоится завтра 21.02.2024, 18:25

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Игорь Ледник

С умершим в тюрьме политзаключенным простятся в Борисове.

Прощание с умершим в лукашенковской тюрьме политзаключенным Игорем Ледником состоится завтра, 22 февраля 2024 года, с 8:00 до 12:00 в Борисове.

Оно пройдет в Борисове на улице Нормандия-Неман, 22. Отпевание начнется в 9:00, сообщает Telegram-канал «БСДП».

Напомним, Игорь Ледник умер в Минской районной больнице, куда был доставлен из Бобруйской колонии. Причиной его смерти назвали остановку сердца.

Состояние здоровья активиста ухудшилось в заключении, ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте.

Игоря Ледника задержали еще в апреле 2022 года за статью в партийном журнале БСДП — в нем нашли «клевету» на Лукашенко.

Активиста осудили, хотя у него 2-я группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

В июне 2022 г. адвокатка сообщила, что состояние здоровья политзаключенного ухудшилось, Игорь находился в санчасти следственного изолятора в лежачем положении.

Это уже седьмой политзаключенный, умерший в лукашенковских тюрьмах.