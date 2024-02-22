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Таинственный «прилет» HIMARS по Докучаевску: под удар попали 300 солдат армии РФ

  • 22.02.2024, 8:29
  • 8,406
Таинственный «прилет» HIMARS по Докучаевску: под удар попали 300 солдат армии РФ

У оккупантов — огромные потери.

Появляются новые детали таинственного разгрома ВС РФ под оккупированным Докучаевском, который пытается замолчать военное руководство России.

Тогда под ударом оказались сотни оккупантов, передает dialog.ua.

Первым о происшествии еще 14 февраля сообщил Telegram-канал Money and Rounds.

Однако тогда на эту информацию не обратили внимания из-за отсутствия доказательств. Однако сегодня, 21 февраля, о происшествии сообщил известный коллаборант Игорь Димитриев.

Согласно изначальным данным, под удар РСЗО HIMARS попали около 300 военных РФ на полигоне под Докучаевском примерно в 20 км от линии фронта.

«Эксклюзивная инфа. Новенький HIMARS также навестил Докучаевский полигон, в момент прилета находилось - 300 ВС РФ», - сообщил ресурс.

Число потерь он не указал. Однако обнародовал некролог военного РФ Дмитрия Москаленко, который, предварительно, был ликвидирован при этом ударе. Дата смерти указана - 4 февраля.

Димитриев намекнул, что информация о том ударе скрывается. Масштаб потерь он сравнил с тем, что ВС РФ понесла вчера, 20 февраля, при ударе HIMARS по полигону под Волновахой.

Там, напомним, более 65 военных РФ были ликвидированы, когда их выстроили в шеренги по случаю приезда высокопоставленного генерала Олега Моисеева.

Димитриев отметил, что в Докучаевске россияне не снимали последствия удара на видео, благодаря чему информация не просочилась в Сеть.

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