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В Воздушных силах Украины дерзко потроллили Путина

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  • 22.02.2024, 8:35
  • 3,696
В Воздушных силах Украины дерзко потроллили Путина

Из-за попытки «защитить» российские самолеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял российского президента Владимира Путина, который 21 февраля на аэродроме Чкаловский подарил главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы Спас Нерукотворный. Икона не смогла «спасти» от уничтожения очередной российский самолет.

На этот счет Игнат опубликовал соответствующее видео, напомнив о потерях самолетов российских ВКС.

«21 февраля кремлевский диктатор вручил военно-космическим силам России современные средства защиты от американских зенитных управляемых ракет. Говорят, дешевая копия, поэтому не работает», — написал представитель Воздушных сил в комментарии к опубликованному видео.

Вооруженные силы Украины только за неделю уничтожили 7 военных самолетов РФ. Последний истребитель-бомбардировщик Су-34 поразили украинские защитники именно 21 февраля.

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