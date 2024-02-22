В Воздушных силах Украины дерзко потроллили Путина

В Воздушных силах Украины дерзко потроллили Путина3
- 22.02.2024, 8:35
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Из-за попытки «защитить» российские самолеты.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял российского президента Владимира Путина, который 21 февраля на аэродроме Чкаловский подарил главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы Спас Нерукотворный. Икона не смогла «спасти» от уничтожения очередной российский самолет.
На этот счет Игнат опубликовал соответствующее видео, напомнив о потерях самолетов российских ВКС.
«21 февраля кремлевский диктатор вручил военно-космическим силам России современные средства защиты от американских зенитных управляемых ракет. Говорят, дешевая копия, поэтому не работает», — написал представитель Воздушных сил в комментарии к опубликованному видео.
Вооруженные силы Украины только за неделю уничтожили 7 военных самолетов РФ. Последний истребитель-бомбардировщик Су-34 поразили украинские защитники именно 21 февраля.