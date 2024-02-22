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Семь Су за неделю: раскрыт секрет успешной охоты на авиацию РФ

  • 22.02.2024, 8:53
  • 4,302
Семь Су за неделю: раскрыт секрет успешной охоты на авиацию РФ

У ВСУ появились интересные «инструменты».

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что у военных появилось больше «инструментов» для уничтожения российской авиации.

Игнат прокомментировал ликвидацию очередной вражеской «птички» — истребителя Су-34. По его словам, под ударом должен был также оказаться российский Су-35, но вовремя «сбежал». Больше деталей в Воздушных силах раскрыть не могут из соображений безопасности.

«Су-34 — двухместный самолет. Пилоты могли катапультироваться, могли нет — не всегда это удается», — уточнил спикер.

Он отметил, что данных о том, выжили ли пилоты сбитого истребителя, пока нет. Однако военные надеются, что ответ позже даст разведка — по перехватам ВС РФ.

«Надеемся, что с пилотом то же самое, что и в прошлый раз. Как говорится, «упал лицом вниз». Это означает, что пилот не выжил. Для нас это хорошие новости, потому что пилот — это не менее ценная цель, чем сам самолет», — сказал Игнат.

Он объяснил, что на обучение и подготовку пилотов Россия тратит драгоценное время и ресурсы. Также военный прокомментировал то, что в последнее время эпизоды ликвидации вражеской авиации несколько участились. По его словам, ВСУ уничтожают «все, что возможно».

«У Воздушных сил появилось больше средств и больше инструментов, чтобы доставать врага на дальних отступлениях, и это позволило улучшить наши возможности по сбиванию российской авиации», — рассказал Игнат.

Напомним, 21 февраля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил об уничтожении истребителя Су-34. Он добавил, что под прицелом также был самолет Су-35, но вражеский пилот успел сманеврировать и спасся.

Всего лишь за неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских «сушек». Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.

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