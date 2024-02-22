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Соловьеву начали угрожать из-за Z-военкора Мурза

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  • 22.02.2024, 9:02
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Соловьеву начали угрожать из-за Z-военкора Мурза

В российской пропаганде произошел раскол.

Раскол в рядах российских Z-патриотов усиливается. На фоне суицида военного и «военкора» Андрея Морозова (Мурза) возник конфликт между оккупантами и кремлевскими пропагандистами.

В деталях ссоры разбирался Диалог.UA.

Оккупант Мурз убил себя из-за травли, которой подвергся со стороны своих, рассказав правду о потерях армии РФ при наступлении на Авдеевку.

Травила его особо усердно команда пропагандиста Владимира Соловьева, называя «предателем» и «вредителем», а также призывая к расправе над ним. Морозов не выдержал давления и застрелился.

Это вызвало грандиозный скандал в Z-сообществе. Высказалась и группировка «Русич», которая открыто позиционирует себя нацистской.

Она выступила с оскорблениями и угрозами в адрес кремлевских пропагандистов Соловьева, Витязевой и Гаспаряна, которые довели Мурза до смерти.

«Усталость и эмоциональное выгорание вкупе с набросами в его адрес пропагандонской швали в виде ущербной шиксы и чу*ки-полу**ика, которых взяли работать на канал отца г*й-модели (а они свой хлебальник в нашу сторону просто побоятся открыть - но если и откроют, то это, как обычно, ничем плохим для нас не обернется) довели Мурза до такого необдуманного поступка», - заявили в «Русиче».

Показательно, группировка согласилась с оценками Мурза о том, что в битве за Авдеевку РФ положила не менее 16 тысяч своих солдат.

На Соловьева и Витязеву набросился и российский военный, Z-блогер Егор Гузенко «Тринадцатый».

В своем канале в Telegram он опубликовал картинки, оскорбляющие этих пропагандистов.

«В его смерти смело можно винить Соловьева, Витязеву… Я считаю, что Следственным комитетом должно быть возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Пусть этих б**дей судят за это! (...) Их нужно судить показательно, лишить всех государственных наград… Вы бездельники и лжецы! Вы сидите и с экранов врете! Снимаете красивые интервью с генералами, которые за день кладут по сотни человек, а то и больше! (...) Правду из вас никто не говорит! Вы боитесь ее!» - гневался Гузенко.

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