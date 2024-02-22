Россияне запаниковали из-за ликвидации командиров группировки «Днепр» 22.02.2024, 9:20

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Уничтожено второе крупное скопление оккупантов во время построения за два дня.

Силы обороны Украины нанесли уже второй за два дня сокрушительный удар по скоплению ВС РФ на полигоне. На этот раз было ликвидировано около 60 солдат и командиров группировки «Днепр» возле села Подо-Калиновка в Херсонской области.

Российские военные называют произошедшее «трагедией» и обвиняют в этом свое командование.

В частности, соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале «Позывной OSETIN» 21 февраля.

«Сегодня снова полигон. Херсонская область», — говорится в посте.

Автор контента пожелал оккупантам «Царства Небесного».

Об ударе по полигону также проинформировали в телеграм-канале «Два майора». Там подчеркнули, что такое происходит уже не впервые.

«Товарищи офицеры и младшие командиры. Пожалуйста, берите ответственность на себя», — добавили авторы контента.

В телеграм-канале «Тринадцатый» тоже прокомментировали произошедшее, назвав его «трагедией». Вражеский военкор раскритиковал руководство за безответственные построения, которые становятся удобной целью для ВСУ.

«Сегодня на полигоне в Херсонской области произошла тоже трагедия. И до этого, в начале февраля, еще был случай, я об этом не писал. Случай — уже третий», — отметил автор контента.

Что говорят в Украине?

Удар по полигону подтвердил участник российско-украинской войны Евгений Карась.

«На полигоне в Херсонской области сегодня двумя ударами положили под сто боевиков РФ», — написал он.

Карась добавил, что детали будут «скоро» и описал атаку как «очень кровавую».

Блогер Сергей Стерненко отметил, что на временно оккупированной территории Херсонщины произошла «новая массовая ликвидация россиян». Военнослужащий и блогер Анатолий «Штирлиц» Штефан отметил, что «флешмоб продолжается».

Напомним, 20 февраля стало известно об (ударе по полигону в Донецкой области https://charter97.org/ru/news/2024/2/21/584466/). Российский военкор подтверждал гибель 65 военных РФ.