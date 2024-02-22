Шойгу с потухшим взглядом Телеграм-канал «СерпомПо»

22.02.2024, 9:56

2,152

Неудачи идут за Кремлем по пятам.

Ощущение, что ад действительно следует и за «великим геополитиком», и впереди него уже не первый и даже не второй год. Но в последние дни начинает семенить ускоренной поступью.

Вчера телеканалы радостно гнали сюжеты о том, как Шойгу докладывал о взятии Авдеевки Путину. Но солировал не министр с потухшим взглядом, а сам главковерх, который то грозил Западу гонкой ядерных вооружений в космосе, то радовался взятию плацдарма в районе Крынок на Херсонщине (Украина это опровергла). А большую часть времени с плотоядной улыбкой повторял, что, мол, украинская армия вовсе не отступила из Авдеевки на заранее подготовленные позиции, а именно «панически бежала». Шойгу потом еще отдельно рассказывал ТАСС о «минимальных потерях ВС РФ» в Авдеевке.

Дело тут не только в том, что главный «спецоператор» старается продемонстрировать более-менее значимую победу перед «самовыборами» и что «все идет по плану». Тем более, что ВС РФ и правда сейчас пытаются атаковать сразу на нескольких участках, спеша воспользоваться критической нехваткой у ВСУ боеприпасов (т.к. США перестали оказывать помощь в объемах, необходимых даже для сдерживания).

А в том, что Кремлю:

1. Надо послать еще один сигнал Западу, что пора договариваться на условиях Путина.

2. Срочно сбить «волну негатива» вокруг Авдеевки, поднявшейся «снизу» - от своих же военных, «рассерженных патриотов» и ряда Z-военкоров. Несмотря ни на посадки россиян за посты по статьям «о дискредитации» и «фейках об армии», ни на судьбы Гиркина и Пригожина, они все меньше боятся говорить о страшной цене за авдеевки и бахмуты.

Вчера «прилетело» Андрею Морозову («Мурзу»), гвардии сержанту 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. На днях он написал в своем Z-блоге о потерях РФ под Авдеевкой в 16 тыс. За посты на табуированную теу на него спустили пропагандистов на бюджете - Владимира Соловьева, Юлию Витязеву и Армена Гаспаряна. Они обвинили сталиниста Морозова во вредительстве, заявив, что при Сталине таких сразу ставили к стенке. После начавшейся травли «Мурз» вдруг взял... да и застрелился.

В Telegram он оставил предсмертную записку, заявив, что на самоубийство его, мол, вынудило давление командования бригады ВС РФ, требовавшее удалить пост, где он критиковал радостную реакцию на взятие Авдеевки и писал о потерях. В своей смерти он обвинил генералов, кладущих тысячами солдат, чтобы красиво отчитаться, «услужливых лизателей ж… начальства» и прочих «захвативших Россию врагов».

При этом сами Z-военблогеры все чаще призывают «ставить к стенке» не тех, кто рассказывает неудобную для пропаганды правду, а бездарных командиров, которые не щадят солдат, то кидая их в «мясные штурмы», то выстраивая «на плацу» у линии фронта.

Вчера на полигоне у села Трудовское Волновахского района «командиры построили в чистом поле» три роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья в ожидании прибытия командующего 29-й армии Восточного ВО, генерал-майора Олега Моисеева. Тот так и не приехал, зато прилетели два HIMARS. Итог: 65 убитых.

«Ошибки нет, парней построили из-за него», - пишет военный «ДНР» Егор Гузенко («Тринадцатый»):

«Недавно, про «прекрасного» командарма Моисеева, даже Соловьев снял репортаж, уверен, что новоиспеченный Герой ДНР сейчас будет защищать своего «фронтового» друга, но факт останется фактом. Он устроил это построение, он погубил парней».

Он заявляет, что если официальные каналы будут это отрицать, ему придется «рубить жесткими, неприятными и лично для меня достаточно болезненными аргументами», чтобы «защищаться от тех, кто врет каждый день».

Впрочем, фото и видео уже разошлись.

Похожая история повторилась сегодня на полигоне у Подо-Калиновки.

Телеграм-канал «СерпомПо»