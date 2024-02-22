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Момент удара HIMARS по руководству группировки «Днепр» показали на видео

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  • 22.02.2024, 10:11
  • 6,406
Момент удара HIMARS по руководству группировки «Днепр» показали на видео

Украинская разведка обнаружила скопление оккупантов.

На полигон вблизи Подо-Калиновки Херсонской области по указанию российского командования «Днепр» привезли оккупантов с проверкой огневой подготовки подразделений, готовящихся на штурм Крынок.

На полигоне были российские захватчики из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й бригады морпехов и 81-го самоходно-артиллерийского полка, а также руководство группировки «Днепр».

Украинская разведка обнаружила и доложила о вражеских совместных учениях бойцам ВСУ. В результате чего, воины ударили по скоплению оккупантов из РСЗО HIMARS, передает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники ликвидировали около 60 оккупантов.

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