В Госдуме заявили о массированном применении «биологического оружия» США по территории РФ 22.02.2024, 11:22

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И ужаснулись масштабу последствий.

За распространением в России опасного инвазивного растения — борщевика Сосновского — стоят США, заявил член комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды, автор книги «Дикие истории» Тимофей Баженов.

«Пустыри, кладбища, все это долгое время находившееся в заброшенном состоянии хозяйство покрылось борщевиком. Я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны, направленной против нас Соединенными Штатами», — сказал он.

21 февраля Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает бороться с борщевиком всех владельцев земли, включая дачников. В пояснительной записке говорится, что, несмотря на принимаемые властями меры, этот сорняк заполонил Россию. Как считают авторы инициативы, это произошло потому, что собственники участков или не принимают меры по борьбе с растением, или делают это недостаточно эффективно либо с нарушением сроков.

По новому закону, каждый землепользователь будет обязан следить за тем, чтобы на его наделе не было борщевика и других инвазивных растений, перечень которых определит правительство. Обнаруженные сорняки нужно будет уничтожать механическим, химическим или биологическим способом, а также предотвращать их распространение.

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы: для физлиц — не менее 3 тыс. рублей, для организаций — не менее 200 тыс. Если ситуация не изменится к лучшему в течение трех лет, участок могут изъять. В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 сентября.

Борщевик Сосновского опасен не только для природных экосистем, поскольку вытесняет другую флору, нарушая биоразнообразие, но и для людей. Содержащиеся в растении эфирные масла при попадании на кожу приводят к аллергическим реакциям и острым дерматитам, протекающим по типу ожогов. Кроме того, сорняк имеет повышенную репродуктивную способность и может давать до 20 тыс. семян.

В России нет федеральной программы по уничтожению борщевика, только региональные и лишь в нескольких субъектах. Поэтому даже если от него удается избавиться на одном участке, но он продолжает цвести где-то рядом, рано или поздно чистые земли опять пострадают. По прогнозам ученых Сколтеха, в недалеком будущем растение полностью поглотит европейскую часть страны. Исследователи связывают это с изменением климата.

Растение предпочитает более влажные регионы: Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области. А в более сухих — Рязанской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Пензенской областях — встречается редко. Но климат России становится все более влажным, и это, а также отсутствие системных мер по уничтожению борщевика, усугубляет ситуацию с распространением сорняка, превращая его в биологическую угрозу.