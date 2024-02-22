«Медленно ходил, тяжело дышал и жаловался на сердце» 22.02.2024, 11:26

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Игорь Ледник

Бывший политзаключенный рассказал о состоянии Игоря Ледника, который умер в колонии.

Прощание с политзаключенным Игорем Ледником состоится в Борисове 22 февраля. «Радыё Свабода» поговорила с бывшим политзаключенным Алексеем Головкиным, который встречал Ледника в бобруйской колонии.

Алексей Головкин попал в Бобруйскую колонию по ряду политических статей. У него у самого инвалидность, болеет гемофилией, плохо ходит и имеет проблемы с суставами.

Алексей освободился в августе 2023 года. В колонии он пересекался с Игорем Ледником, с которым познакомился весной 2023-го года в медсанчасти. Туда Алексей попал после этапа, так как имел низкий уровень гемоглобина, частые кровотечения. Вместе с Игорем Ледником они провели в санчасти около десяти дней.

«Он много раз говорил, что у него ухудшается состояние здоровья. Но надеялся, что его переведут в республиканский госпиталь. Ему обещали, но этого не случилось», - говорит Алексей.

По его наблюдениям, физическое состояние Игоря Ледника было очень плохим.

«Он медленно ходил, с трудом дышал, жаловался на сердце. После операции у Игоря была колостома (искусственный кишечный ход, который делает хирург при определенных показаниях, чтобы выводить через живот кал из организма), стоял коллоприемник. Но при этом ему не давали сходить в душ», — говорит бывший заключенный.

По словам собеседника, в душ Игоря не пускали называемые осужденные, которые сотрудничают с администрацией колонии. Не водили Ледника и на «отоварку». Этим занимается начальник отряда.

Надеялся на помощь до последнего

Несмотря на тяжелое состояние, Игорь Ледник, по словам Алексея, всегда улыбался.

«Он говорил, что если ему не окажут помощь, то он может умереть в колонии. Он очень ждал, что его переведут в больницу и начнут лечить», — говорит Алексей.

Бывший политзаключенный отмечает, что администрация колонии может сильно давить на больных заключенных, а когда их состояние здоровья становится критическим, начинают спасать. Он объясняет, что в колонии есть как гражданские врачи, так и врачи-милиционеры.

«Гражданские попадаются разные. Есть и адекватные. А милиционеры, хоть и врачи-все одинаковые. У них на лбу написано: «чтобы вы здесь все сдохли», — убежден бывший заключенный.

Свой срок Алексей отбывал в отряде людей с инвалидностью. Он утверждает, что при нем было более десяти смертей заключенных.

«Сердечные приступы, рак, воспаление легких. Кого-то даже успели отпустить домой, чтобы там умер. Или сплавляли в гражданскую больницу, в последний момент вызывая «скорую», — говорит Алексей.

Он вспоминает случаи смертей в бобруйской колонии.

«Человек жаловался на сердце. Постоянно. Водили в санчасть, давали таблетки. Положили в санчасть. Немного стало лучше ему - выписали. Выходит из санчасти и падает, прямо на пороге. Умер. Пожилой заключенный сходил в магазин, возвращается с сумкой и падает под окном. Умер. У второго начались проблемы с ногами. Одну отрезали, вторую. После второй ампутации умер в санчасти. Еще один был в отряде, ночью ерзал и стонал. Утром уже не дышал. Еще одного отпустили домой на последней стадии онкологии. Через пару дней умер, дома», - перечислил бывший заключенный.