«Крепкие хозяйственники разворовали промышленность и сельское хозяйство»
- 22.02.2024, 11:32
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На что идут народные деньги?
На соревнованиях «Юный снайпер» засветились военнослужащие с нашивками отряда специального назначения (ОСН) ВВ МВД «Гранит», заметил читатель сайта Charter97.org:
— О создании нового, десятого подразделения, сообщалось в декабре 2023-го. А 8-го февраля о его формировании сообщил главный лукашенковский опричник Карпенков.
Крепкие хозяйственники разворовали промышленность и сельское хозяйство. В «социальном государстве» катастрофическая ситуация в коммунальной сфере, медицине и образовании. Но агрохунта увеличивает затраты только на силовиков и пропагандистов.