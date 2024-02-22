закрыть
22 февраля 2024, четверг, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Крепкие хозяйственники разворовали промышленность и сельское хозяйство»

  • 22.02.2024, 11:32
  • 1,088
«Крепкие хозяйственники разворовали промышленность и сельское хозяйство»

На что идут народные деньги?

На соревнованиях «Юный снайпер» засветились военнослужащие с нашивками отряда специального назначения (ОСН) ВВ МВД «Гранит», заметил читатель сайта Charter97.org:

— О создании нового, десятого подразделения, сообщалось в декабре 2023-го. А 8-го февраля о его формировании сообщил главный лукашенковский опричник Карпенков.

Крепкие хозяйственники разворовали промышленность и сельское хозяйство. В «социальном государстве» катастрофическая ситуация в коммунальной сфере, медицине и образовании. Но агрохунта увеличивает затраты только на силовиков и пропагандистов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип