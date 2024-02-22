«Крепкие хозяйственники разворовали промышленность и сельское хозяйство» 22.02.2024, 11:32

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На что идут народные деньги?

На соревнованиях «Юный снайпер» засветились военнослужащие с нашивками отряда специального назначения (ОСН) ВВ МВД «Гранит», заметил читатель сайта Charter97.org:

— О создании нового, десятого подразделения, сообщалось в декабре 2023-го. А 8-го февраля о его формировании сообщил главный лукашенковский опричник Карпенков.

Крепкие хозяйственники разворовали промышленность и сельское хозяйство. В «социальном государстве» катастрофическая ситуация в коммунальной сфере, медицине и образовании. Но агрохунта увеличивает затраты только на силовиков и пропагандистов.

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