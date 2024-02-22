Как белорусский режим снабжает белорусскую военную машину в обход санкций 7 22.02.2024, 12:25

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В этом Минску помогает Казахстан.

Россия продолжает массированные обстрелы Украины. Международные санкции должны были ослабить военный потенциал Кремля. Но современное оборудование продолжает поступать в Россию обходными путями. В совместном расследовании «Верстки», белорусского издания «Бюро» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) мы расскажем, как западное оборудование для военно-промышленного комплекса попадает в Россию в обход санкций и кто стоит за этими поставками.

Русский снабженец

15 ноября 2022 года. Россия ведет очередной массированный обстрел энергетических объектов Украины. В атаку идут корабли, самолеты и дроны — запущено около ста ракет. Воздушные силы Украины довольно успешно отражают удары — сбито 75 крылатых ракет и 12 дронов. Среди подбитой украинцами техники — редкий боевой беспилотник «Орион», который в России считают аналогом турецкого «Байрактара».

Такой дрон может нести одновременно шесть 20-килограммовых авиационных бомб, уничтожающих танки, БМП и живую силу противника. Авиабомбы выпускает московский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ). За год до войны этот институт решил заняться техническим перевооружением. И тут на помощь пришли российские и белорусские посредники, которые возили современное оборудование и продолжали это делать даже тогда, когда против российского ВПК были введены санкции.

В марте 2021 года ЦНИИХМ объявил тендер на поставку западного оборудования, чтобы модернизировать производство. Подряд на два миллиона долларов получила компания «ОСТЕК-СМТ». Она входит в группу компаний «ОСТЕК». Ее создали выходцы из российского Центрального научно-исследовательского технологического института Александр Разоренов и Вадим Гаршин после развала Советского союза. С годами их детище превратилось из обычного дилера импортного оборудования в холдинг по оснащению российских промышленных предприятий современной техникой «под ключ».

В бизнес-биографии «ОСТЕК» — поставки японского оборудования для коломенского предприятия «Конструкторское бюро машиностроения», которое разработало ракетные комплексы «Точка‑У» и «Искандер‑М». Сейчас такое оружие Россия применяет против Украины.

Кроме того, в послужном списке российской группы компаний — поставки корейского, немецкого и итальянского оборудования для Рязанского радиозавода. Госпредприятие является одним из крупнейших поставщиков средств радиосвязи для Минобороны России. Там также делают командно-штабные машины для МВД и Росгвардии. В конце 2019 года «ОСТЕК» обновила целый цех на этом предприятии — создал «умные рабочие места» для 66 сотрудников. А на фоне войны в Украине радиозавод перешел на работу в три смены.

«ОСТЕК» отметилась и в модернизации корпусов российский корпорации «Комета». После начала полномасштабного вторжения в Украину это предприятие попало под санкции Евросоюза как разработчик разведывательных систем, реактивного оружия и ракетных комплексов для российской армии. Итак, бизнес россиян Александра Разоренова и Вадима Гаршина вырос в десяток компаний, активно работающих на российскую военную промышленность.

Это стало возможным в том числе благодаря фирмам с белорусскими корнями, через которые «ОСТЕК» ввозила современное оборудование для производства электронных компонентов в Россию.

Белорусские корни российских поставок

Ключевой поставщик груза для «ОСТЕК» — на первый взгляд, польская фирма Inter-Trans. Она расположена в Седльце недалеко от белорусской границы и полностью подконтрольна немецкой компании BMA Spedition. С середины 90-ых эта логистическая компания специализируется на доставке грузов из ЕС в страны СНГ.

Основным владельцем BMA Spedition до недавнего времени был белорусский бизнесмен Евгений Костюк с долей в 76%. Еще 13,85% принадлежало предприятию «БелМагистральАвтоТранс», которое подконтрольно белорусскому правительству. Cам Евгений Костюк был директором «БелМагистральАвтоТранс».

В 2021 и 2022 годах компании из группы «ОСТЕК» ввезли в Россию оборудование для производства полупроводников и микросхем стоимостью более 20 миллионов долларов, следует из таможенных данных. Из этого количества более 8 миллионов долларов — после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Такое оборудование может быть использовано в военной промышленности. Страной его происхождения в таможенных декларациях указаны страны ЕС, Япония, Южная Корея, Сингапур, США.

Сингапур и Южная Корея ограничили поставки товаров военного и двойного назначения в Россию еще в марте 2022 года. Но в 2023 году санкции стали более масштабными. В январе Япония ограничила экспорт товаров двойного назначения в Россию. В феврале ЕС и США запрещают вывозить в Россию оборудование для выпуска полупроводников и микросхем, а в мае правительство США накладывает санкции еще и на группу компаний «ОСТЕК» и ее бенефициаров Александра Разоренова и Вадима Гаршина. В пресс-релизе американский Минфин заявил, что «ОСТЕК» поставляют зарубежную микроэлектронику и производственное оборудования для российского оборонно-промышленного комплекса.

В черный список попали также Inter-Trans, BMA Spedition и их бенефициар Евгений Костюк как европейские партнеры группы компаний «ОСТЕК». Они осуществили сотни поставок электронных компонентов и других товаров, предназначенных для группы компаний «ОСТЕК», в том числе с начала российского вторжения в Украину, аргументировало санкции американское правительство.

«Все поставки были официальными с разрешения немецкой, польской, итальянской стороны. Просто один из конечных получателей оборудования попал в санкционный список, и мы вместе с ним как транспортная компания в этой цепочке поставок. Это дерьмо произошло не по нашей вине. Мы не сделали ничего противозаконного», — сказал представитель BMA Spedition. Он отказался назвать свое имя.

При этом, как мы выяснили благодаря OCCRP, после введения американских санкций немецкая компания предусмотрительно сменила владельцев. Евгений Костюк передал свою долю в BMA Spedition жене и дочери, а «БелМагистральАвтоТранс» вышла из числа владельцев. А недавно компания сменила и название на TRANS-BRIDGE Logistics.

Но по сути год до введения масштабных санкций, пока шла война в Украине, белорусское правительство через «БелМагистральАвтоТранс» и белорус Евгений Костюк снабжали Россию оборудованием для военной промышленности.

Замена личного состава

Но и после введения масштабных санкций поставки для «ОСТЕК» продолжились. ЕС запретил вывозить оборудование для выпуска полупроводников и микросхем в Беларусь только в августе прошлого года. Пока эти ограничения не действовали, «ОСТЕК» возила современную технику в Россию через другие компании.

Один из них — белорусская компания «Тефида», которая расположилась в неприметном офисе в промышленной зоне на окраине Минска, всего в двух километрах от минской кольцевой автодороги и в пятнадцати километрах от трассы на Москву. Больше десяти лет «Тефида» торгует запчастями для дорожно-строительной техники, но война в Украине открыла новые возможности.

Согласно таможенным данным, с марта по август 2023 года «Тефида» по поручению казахстанской компании «КБР-Технологии» поставила для группы «ОСТЕК» и связанных с ней компаний оборудование для производства электронных компонентов стоимостью 5 миллионов долларов. Была там и техника немецкой ERSA, чешской PBT, сингапурской NUTEK. К примеру, в таможенной декларации мы нашли рабочую станцию NUTEK NTM 530WSL 1000 и автоматическую машину Nutek NTM 410L 500. Именно такие модели «ОСТЕК-СМТ» должна поставить московскому институту химии и механики по контракту в рамках модернизации производства.

В 2022 году «Тефида» по поручению казахстанской компании «КБР-Технологии» уже поставляла оборудование для «ОСТЕК», но объемы были намного меньше — всего шесть партий на 700 тысяч долларов.

Владеет «Тефидой» белоруска Марина Космач, а руководит компанией ее брат — Александр Шибко. Казахская компания «КБР-Технологии» появилась в Петропавловске вскоре после начала войны в Украине — в мае 2022 года. У компании нет ни сайта, ни электронной почты, ни телефонов. Но благодаря нашим коллегам из казахстанского издания «Власть» удалось узнать, что «КБР-Технологии» связана с ключевой владелицей BMA Spedition Ольгой Хеттих. Она — дочь экс-директора белорусского государственного «БелМагистральАвтоТранс» и бывшего главного бенефициара Inter-Trans Евгения Костюка. Того самого, который снабжал европейской техникой российский «ОСТЕК», пока эта компания не попала под санкции.

Связь выглядит следующим образом: Ольга Хеттих — основной владелец смоленской компании «Миртранс». В Казахстане эта фирма учредила дочернее предприятие «КБР-Транс». Компанией руководит некий Жанат Ибраев. Он же является соучредителем «КБР-Технологии».

Офис «КБР-Транс» расположен по адресу, на который зарегистрировано доменное имя компании «КБР-СМТ». Но такой фирмы мы не нашли в казахском реестре. Зато информация о ней есть на сайте европейского офиса NUTEK. «КБР-СМТ» указана там как казахский дилер сингапурской компании. Именно оборудование NUTEK по поручению «КБР-Технологии» шло в Россию в обход санкций.

Участие компании «КБР-Технологии» в этой цепочке не случайно. Дело в том, что Казахстан не попадает под западные санкции. Чтобы отвести подозрения европейских таможенных органов, поставщики оформляют товар на компанию из того же Петропавловска, но груз туда не доезжает, а следует через Минск и разгружается в итоге в Москве. Такая схема называется ложный транзит. Литовская таможня не раз ловила санкционные грузы, которые доставлялись таким образом в Россию.

С кого спрос?

Производители PBT и ERSA отрицают поставки их оборудованию в Россию в обход санкций. Немецкое предприятие заверило, что после начала войны в Украине аннулировало все заказы из России и немедленно прекратило поставки. «Мы прекратили этот бизнес, понимая, что оставляем некоторых хороших клиентов и теряем хороший оборот», — написал нам исполнительный вице-президент ERSA GmbH Райнер Краусс.

Однако, по его словам, сейчас пять китайских производителей копируют оборудование ERSA, и эти станки попадают в Россию различными транзитными путями. «В начале октября [2023 года], когда я посетил выставку Nepcon в Шэньчжэне, китайские производители были в восторге от великолепного бизнеса с Россией. Рынок оккупировали китайские производители», — рассказал Краусс.

В компании NUTEK не ответили на запрос. В BMA Spedition отказались связать с Ольгой Хеттих. Адвокат запретил давать комментарии СМИ, пока идет разбирательство по санкциям. Руководитель «ОСТЕК-СМТ» Евгений Липкин не ответил на звонки и запрос. Руководитель «КБР-Транс» и совладелец «КБР-Технологии» Жанат Ибраев отказался от комментариев.

Владелица «Тефиды» Марина Космач согласилась с нами встретиться. После протестов 2020 года в Беларуси она покинула родину из-за угрозы уголовного преследования и получила статус беженца в Литве. Она рассказала, что не в курсе, чем занимается компания. «Вы для меня открыли Америку», — сказала Космач насчет поставок оборудования в Россию. По ееесловам, она остается номинальной владелицей компании, но бизнесом руководит ее брат.

Мы дозвонились Александру Шибко по телефону. Он сначала отрицал, что «Тефида» занималась поставками санкционного оборудования в Россию, но потом сообщил, что компания имела дело с оборудованием. «Я накладных ни на какую санкционку не подписывал, растамаживали они тоже сами. Мы просто являлись складом временного хранения. Мы ничего не поставляли», — сказал Шибко.

Но в нашем распоряжении есть документы, согласно которым «КБР-Технологии» уполномачивала «Тефиду» не только на хранение груза в Беларуси, но и на его доставку в Россию. За свои услуги «Тефида» получила от «КБР-Технологии» более 82 тысяч евро.

Пока западное оборудование шло в Россию, украинские военные сбивали российские дроны «Орион» и «Форпост». На некоторых фото видно, что к ним были подвешены авиабомбы, разработанные в московском институте химии и механики. Это не единственное военно-промышленное предприятие, которое «ОСТЕК» оснащал современным оборудованием, в том числе с помощью белорусских посредников.

«Дроны „Форпост“ и „Орион“ — это цели, которые способны сбить наши ПВО, поэтому сейчас Россия их редко применяет. Но очевидно, что те страны, которые сотрудничают с агрессором, будут поставлять им оружие, боеприпасы, амуницию. России не хватает своих запасов, а режим Лукашенко сидит на крючке у Путина», — отметил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В начале войны режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за этого стала возможной оккупация Бучи, где российские военные массово убивали мирных жителей. Александр Лукашенко не раз заверял, что белорусские солдаты не войдут на территорию Украины. Однако во время войны белорусы помогают оснащать российскую военную машину современным оборудованием. Согласно таможенным данным, в прошлом году Россия ввезла через Беларусь товаров двойного назначения с высоким риском использования в военной промышленности стоимостью более 27 миллионов долларов.