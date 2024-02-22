закрыть
22 февраля 2024, четверг, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Удар продуман мастерски»: Z-пропаганда взвыла из-за разгрома под Волновахой

4
  • 22.02.2024, 15:42
  • 3,670
«Удар продуман мастерски»: Z-пропаганда взвыла из-за разгрома под Волновахой

ВСУ использовали HIMARS несколько раз.

Россияне продолжают скандалить, возмущаясь большим потерям на фронте в последние дни после нескольких точных ракетных ударов ВСУ по ВС РФ в их тылу.

Российский Z-блогер Юрий Подоляка признался, что наиболее болезненным для россиян был удар в районе полигона около Волновахи (Донецкая область), где погибли десятки российских военных.

В своем Telegram-канале Подоляка со ссылкой на очевидцев рассказал, как именно украинской армии удалось накрыть большое скопление российских военных, передает dialog.ua.

По его словам, ВСУ отследили цифровую активность мобильных средств связи, зафиксировав большое скопление российских оккупантов в одной точке.

Он утверждает, что когда количество включенных аппаратов на единицу площади становится критически много, то по таким местам всегда наносится удар.

«Удар был продуман мастерски. Вначале они ударили одним фугасным «Хаймерсом» по месту предполагаемого скопления, а потом, спустя несколько секунд, еще тремя «кассетными», - пишет он.

Расчет украинских военных подтвердился, пишет Z-блогер: после первого удара россияне залегли, после чего площадь поражения живой силы резко выросла, что и произошло.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип