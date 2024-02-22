«Удар продуман мастерски»: Z-пропаганда взвыла из-за разгрома под Волновахой 4 22.02.2024, 15:42

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ВСУ использовали HIMARS несколько раз.

Россияне продолжают скандалить, возмущаясь большим потерям на фронте в последние дни после нескольких точных ракетных ударов ВСУ по ВС РФ в их тылу.

Российский Z-блогер Юрий Подоляка признался, что наиболее болезненным для россиян был удар в районе полигона около Волновахи (Донецкая область), где погибли десятки российских военных.

В своем Telegram-канале Подоляка со ссылкой на очевидцев рассказал, как именно украинской армии удалось накрыть большое скопление российских военных, передает dialog.ua.

По его словам, ВСУ отследили цифровую активность мобильных средств связи, зафиксировав большое скопление российских оккупантов в одной точке.

Он утверждает, что когда количество включенных аппаратов на единицу площади становится критически много, то по таким местам всегда наносится удар.

«Удар был продуман мастерски. Вначале они ударили одним фугасным «Хаймерсом» по месту предполагаемого скопления, а потом, спустя несколько секунд, еще тремя «кассетными», - пишет он.

Расчет украинских военных подтвердился, пишет Z-блогер: после первого удара россияне залегли, после чего площадь поражения живой силы резко выросла, что и произошло.