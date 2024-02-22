Белорусу успешно пересадили нос, который вырастили на руке 22.02.2024, 19:30

Все собственные ткани пациента успешно прижились, кровообраащение функционирует, ноздри работают.

Помните, мы рассказывали о том, как пластические хирурги помогают Виктору, который два года назад в результате несчастного случая лишился верхней челюсти и носа? Врачи вырастили ему новый нос на руке, а на днях успешно его пересадили. Последними новостями о пациенте в своем Instagram поделился пластический хирург Дмитрий Ладутько.

Врач рассказал, что операция по пересадке носа продолжалась 12 часов и проходила на трех участках тела. Все собственные ткани пациента «успешно прижились, кровообраащение функционирует, ноздри работают».

«Полет прекрасный, — написал Дмитрий Ладутько под видео „до и после“. — Конечно, этот результат еще далек от идеала, и нам предстоит еще мнонго работы. Мы с коллегами оценили перспективу будущих вмешательств примерно в один год. Мы будем еще корректировать нос, сделаем веки, губу, поставим зубы. Но самое сложное уже позади и я считаю, что начало положено отличное».

По прогнозам врача, через год Виктор будет свободно дышать, жевать, разговаривать и делать многое другое из того, «что ему последние пару лет после травмы давалось с трудом».

Напомним, тяжелейшую травму лица Виктор получил более двух лет назад. Мужчина был с друзьями на рыбалке, у них закончились черви. Рыбаки решили их накопать в заброшенной ферме. Пока они этим занимались, из-за сильного снега проломилась бетонная крыша заброшки — она рухнула на Виктора.