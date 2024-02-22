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Белорус заставлял минчанку выйти замуж за него

  • 22.02.2024, 21:02
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Белорус заставлял минчанку выйти замуж за него

Грозился сказать о поддельных результатах в чемпионате по массажу.

В Минске женщина стала жертвой шантажа жениха, который грозился испортить ей рабочую репутацию. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В милицию обратилась минчанка, которую сожитель принуждал к замужеству. Выяснилось, что женщина проживала в своей квартире с 31-летним ранее судимым за кражу мужчиной из Барановичского района. Кавалер ее постоянно ревновал, из-за чего возникали частые ссоры, но еще принуждал ее к замужеству. Когда минчанка наотрез отказала жениху, тот пригрозил, что расскажет всем, что она будто бы подделала результаты чемпионата по массажу и незаконно занимается этим видом деятельности и преподаванием. За молчание возлюбленный потребовал от массажистки 4000 белорусских рублей.

Женщина испугалась, что мужчина, действительно, нанесет серьезный урон ее репутации, и заплатила за молчание. Одну тысячу белорусских рублей и 1000 долларов она взяла у матери и отдала вымогателю. Сожитель потратил все деньги и стал снова угрожать минчанке, она пошла в милицию.

- Правоохранители быстро вывели злоумышленника на чистую воду, он во всем сознался и вернул деньги, - говорится в статье.

Фигуранта судили за требование передачи имущества под угрозой распространения клеветнических сведений — вымогательство, совершенное повторно (ч.2 ст.208 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорили к 3,5 года исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему назначен штраф 100 базовых величин (4000 белорусских рублей в феврале 2024-го). Также в пользу потерпевшей он выплатит 2000 белрублей моральной компенсации.

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