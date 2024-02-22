Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными в Сан-Франциско 2 22.02.2024, 23:38

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Президент США анонсировал новый пакет санкций против РФ.

Президент США Джо Байден встретился с женой и дочерью умершего в российской колонии политика Алексея Навального, сообщили в Белом доме.

Встреча прошла 22 февраля в Сан-Франциско. Американский лидер выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным.

«Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, как и в бесчисленном количестве людей в России, борющихся за демократию и права человека», — написал Джо Байден в своем аккаунте в соцсети X.

Президент США также анонсировал новый пакет санкций против РФ. Ограничительные меры будут введены в ответ на смерть Алексея Навального, репрессии в России, а также на жестокую и незаконную российскую войну против Украины.

Напомним, 16 февраля ФСИН России сообщил о смерти политзаключенного Алексея Навального. 22 февраля матери политика показали тело Алексея.