В Мозыре пустует и приходит в негодность уникальный особняк 20-го века 23.02.2024, 3:42

Особняк построил в 1910 году один из зажиточных горожан.

Это эффектное здание, которое попало в список историко-культурных ценностей Беларуси, тихонько пустует и приходит в негодность в исторической части Мозыря. Вспоминают о нем сегодня, пожалуй, только местные, пишет «Онлайнер».

Особняк построил в 1910 году один из зажиточных горожан, некогда живший в этих краях. Кем он был, история умалчивает. Уникальное сооружение в стиле модерн имеет два этажа и симметричную форму в виде буквы «Е». Из нее выбивается только левое крыло: в этой части особняка расположена круглая башня, через которую можно попасть на крышу. Здесь же частично сохранилась винтовая лестница.

Еще до 1917 года здание передали под нужды уездной больницы. В советское время особняк продолжал принимать больных, правда, внешний вид его значительно изменился. Закрыв глаза на уникальную архитектуру, к нему пристроили новый корпус, который существует до сих пор, заметно выбиваясь из общей концепции модернистской постройки.

Сегодня незаконсервированный исторический особняк 20-го века превратился в «заброшку», получив статус аварийного. Несмотря на это, туда частенько захаживают местные, оставляя после себя «следы» современной цивилизации. Подняться на верхние этажи уже нельзя, но, даже находясь внизу, можно пофантазировать, каким оно могло быть при наличии хозяина.

По информации из открытых источников, сооружение пытались продать два раза через аукцион — в 2019 и 2020 году. Сперва за 509 800 рублей (около $240 000), после цену снизили до 80%, но найти владельца так и не удалось. Пока дальнейшая судьба памятника архитектуры в Мозыре неизвестна.