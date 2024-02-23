Зеленский ответил, почему уволил Залужного 4 23.02.2024, 9:35

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Валерий Залужный

Названа главная причина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за необходимости «перезагрузки».

Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Зеленского, Украине было нужно такое обновление, поскольку «некоторые вещи не менялись в течение определенного периода времени».

«Мы должны быть быстрее. Это означает избавиться от всей бюрократии, которая у нас есть, иначе у нас не будет никаких шансов. Быть умнее, более технологичными и, конечно, быстрее. Время — это деньги, а в нашем случае время — жизни людей», — пояснил президент Украины.

На вопрос, думает ли Зеленский, что Залужный может оказаться в оппозиции к нему, он ответил, что «это его выбор».

Президент Украины сказал, что присвоил бывшему главкому звание Герой Украины, потому что тот защищал страну.

8 февраля президент Владимир Зеленский уволил с должности генерала Валерия Залужного, которую он занимал более 2,5 лет, назначив на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

После этого в военном руководстве Украины начались ротации. Были назначены новые руководители Генштаба, Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск. Объединенных сил ВСУ.