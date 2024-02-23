Зеленский ответил, почему уволил Залужного

Зеленский ответил, почему уволил Залужного4
- 23.02.2024, 9:35
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Названа главная причина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за необходимости «перезагрузки».
Об этом он сказал в интервью Fox News.
По словам Зеленского, Украине было нужно такое обновление, поскольку «некоторые вещи не менялись в течение определенного периода времени».
«Мы должны быть быстрее. Это означает избавиться от всей бюрократии, которая у нас есть, иначе у нас не будет никаких шансов. Быть умнее, более технологичными и, конечно, быстрее. Время — это деньги, а в нашем случае время — жизни людей», — пояснил президент Украины.
На вопрос, думает ли Зеленский, что Залужный может оказаться в оппозиции к нему, он ответил, что «это его выбор».
Президент Украины сказал, что присвоил бывшему главкому звание Герой Украины, потому что тот защищал страну.
8 февраля президент Владимир Зеленский уволил с должности генерала Валерия Залужного, которую он занимал более 2,5 лет, назначив на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
После этого в военном руководстве Украины начались ротации. Были назначены новые руководители Генштаба, Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск. Объединенных сил ВСУ.