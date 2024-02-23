«Город на ушах стоит» 23.02.2024, 9:52

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Взбунтовавшихся работников комбината «Столичный» обманули с долгом по зарплате.

Частный рыбоконсервный комбинат «Столичный» начал выплачивать сотрудникам долг по зарплате за несколько месяцев.

Об этом сообщила автор нашумевшего в TikTok ролика.

Однако не все в этом процессе идет гладко — источники сообщили «Зеркалу», что от заработанных денег работодатель «откусил» значительную часть. Тем временем в Мингорисполкоме утверждают, что комбинат числится среди должников по взносам в ФСЗН.

«Нас рассчитали включительно до декабря, уволенным тоже начались выплаты», — написала в TikTok автор ролика о задолженности по зарплате рыбоконсервного комбината «Столичный» и поблагодарила комментаторов за поддержку.

Ранее 15 февраля замдиректора рыбокомбината Арнольд Хацкевич заявил в комментарии блогу «Люди», что «кому нужно, всем деньги уже выплачены, госструктуры об этом в курсе».

Источники «Зеркала» подтверждают, что задержанную зарплату работникам выдают. Однако это делают не в полном объеме.

«Удержали из заработка часть премии, люди получили половину от обещанного. Оказывается, в законе есть лазейки (а именно — статья 71 Трудового кодекса), которые позволяют это делать. Люди жалеют, что еще в октябре не дали уведомление о том, что все порежут. Многие ушли бы еще тогда. Сейчас уж не докажешь ничего», — рассказал источник «Зеркала».

71-й статьей Трудового кодекса предусмотрено, что в некоторых случаях наниматель может урезать зарплаты. Среди причин — брак по выпущенной продукции по вине работника.

По сведениям источников сайта, по такой схеме урезанные заработки подсчитали с октября до декабря прошлого года. Деньги уже выплатили работникам, в том числе уволенным (как минимум, некоторым из экс-сотрудников, которым задолжали). Тем, кто хочет уйти с предприятия, пообещали оформить увольнение в понедельник, 26 февраля.

Источники «Зеркала» сообщили, что сейчас рыбоконсервный комбинат «Столичный» не работает. Проблема в том, что для предприятия закрылся основной рынок сбыта — Россия. В декабре Россельхознадзор распорядился приостановить поставки продукции. «Службой неоднократно зафиксированы незаконные случаи ввоза с данного предприятия рыбных товаров, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, а также переупакованной продукции европейского производства», — говорилось в сообщении Россельхознадзора.

«Непонятно, почему под носом у властей частная фирма позволяет себе так работать, нарушать установленные законы и их деятельностью не интересуется финансовая милиция», — недоумевают источники «Зеркала».

Тем временем «Столичный» значится среди предприятий, за которыми на 1 января этого года числилась задолженность по взносам в Фонд соцзащиты населения. Если долги не будут погашены, то работники могут попасть в пенсионную ловушку.

Что говорят в Мингорисполкоме и Госконтроле

Журналист «Зеркала» как физлицо позвонил первому заместителю председателя комитета по труду, занятости и соцзащиты населения Мингорисполкома Павлу Кунашкевичу, который контролирует решение проблемы с зарплатами в «Столичном». Специалиста на месте не оказалось, но некоторые сведения предоставила сотрудница, ответившая на звонок. Она сообщила что Кунашкевич сейчас постоянно в разъездах как раз по вопросам рыбокомбината.

— Знаю, что во вторник (20 февраля. — Прим. ред.) он был на комбинате. Весь город на ушах стоит по поводу этого предприятия.

Корреспондент «Зеркала» также позвонил как физлицо в Комитет государственного контроля. Ведомство среде прочего занимается вопросами выплаты зарплат на разных предприятиях. Однако конкретно за ситуацией на рыбокомбинате «Столичный» не следят, уточнили в ведомстве.

— Это не наша компетенция. За вопросы правильности выплаты зарплаты отвечает Департамент госинспекции труда совместно с Комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, — ответила сотрудница КГК.