«Песков только глазами вращал, слушая Васильича»1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 23.02.2024, 10:10
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Взгляд с портрета словно прожигал ему спину.
В то время как на «опричной» половине Кремля праздновали уход из жизни Навального, «земская» часть - вотчина двойника Васильича, была погружена в молчание. У гуманиста Васильича на столе, рядом с неизменной вазочкой конфет «Мишка косолапый» и «Красная шапочка», стоял портрет Алексея с траурной полосой.
Пресс-секретарь Песков шел по коридорам «земщины» в кабинет главного и любимого двойника своего шефа. Мягкие ковры скрадывали звук его шагов. Из-за дверей одного из кабинетов помощников Васильича доносился голос диктора CNN. Продукцию Симоньян в этой половине Кремля не переносили. Два сотрудника Васильича что-то обсуждали вполголоса, увидев Пескова, они быстро перешли на французский.
Охрана пропустила Пескова в кабинет Васильича. Тот, к удивлению Пескова, был в пальто и напевал песню диссидента Войновича: «Давайте-ка, ребята споем мы перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут».
Васильич взглянул на Пескова.
- Ты, Дима, наверное, пришел мне сказать, что сегодня мне лететь на ракетоносце «Илья Муромец», изображать там шефа, а потом за руль КАМАЗа надо сесть. Так я уже готов. Поехали.
- Как вы всегда легки на подъем!
- А что же? Конечно. Только надо вот что тебе, Дима, продумать. Если я вдруг с пилотами начну в ручные гранаты играть во время полета, и мы все вместе последуем за Пригожиным, следует шефа вывести в окрестности катастрофы и парашют на него раскрытый надеть. Он как бы чудесно спасся.
Песков остекленел, не зная, что ответить смеющемуся Васильичу. Но любимый двойник шефа продолжал.
- Вообще, конечно, на ракетоносцах летать не наше с шефом дело. Была у него мысль Медведева к этому делу приспособить. Такой воинственный стал. Прямо, думаю, что скоро медвежьей шерстью покроется, встанет на четыре лапы и убежит в лес с рычанием. Меня шеф спрашивал насчет Медведева. Но я отговорил. Лучше сам слетаю, а то неровен час, что с самолетом случится – кто нас будет веселить?
Песков только глазами вращал, слушая Васильича, который продолжал, как ни в чем ни бывало.
- Знаешь, Дима, Медведев недавно на мою половину Кремля приходил, но охрана его мягко выставила: «Не велено пускать, Дмитрий Анатольевич. Просили передать, что здесь вам не цирк, к тому же не наливают». Медведев кивнул, развернулся молча и покачиваясь, пошел к шефу. А тот его к Кадырову услал проветриться.
Песков двинул кадыком.
- Ну что, Дима? Полетели на крыльях Родины? – засмеялся Васильич и двинулся к двери, напевая: «Я люблю тебя, Дима, пусть крылатая машина, исчезая в вышине, не забудет обо мне».
Бледный Песков поплелся следом за энергично шагающим Васильичем и розовощекой охраной. Уходя, пресс-секретарь украдкой бросил взгляд на потрет Навального на столе, но быстро отвел глаза. Взгляд Алексея словно прожигал ему спину.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»