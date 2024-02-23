«Песков только глазами вращал, слушая Васильича» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

23.02.2024, 10:10

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Взгляд с портрета словно прожигал ему спину.

В то время как на «опричной» половине Кремля праздновали уход из жизни Навального, «земская» часть - вотчина двойника Васильича, была погружена в молчание. У гуманиста Васильича на столе, рядом с неизменной вазочкой конфет «Мишка косолапый» и «Красная шапочка», стоял портрет Алексея с траурной полосой.

Пресс-секретарь Песков шел по коридорам «земщины» в кабинет главного и любимого двойника своего шефа. Мягкие ковры скрадывали звук его шагов. Из-за дверей одного из кабинетов помощников Васильича доносился голос диктора CNN. Продукцию Симоньян в этой половине Кремля не переносили. Два сотрудника Васильича что-то обсуждали вполголоса, увидев Пескова, они быстро перешли на французский.

Охрана пропустила Пескова в кабинет Васильича. Тот, к удивлению Пескова, был в пальто и напевал песню диссидента Войновича: «Давайте-ка, ребята споем мы перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут».

Васильич взглянул на Пескова.

- Ты, Дима, наверное, пришел мне сказать, что сегодня мне лететь на ракетоносце «Илья Муромец», изображать там шефа, а потом за руль КАМАЗа надо сесть. Так я уже готов. Поехали.

- Как вы всегда легки на подъем!

- А что же? Конечно. Только надо вот что тебе, Дима, продумать. Если я вдруг с пилотами начну в ручные гранаты играть во время полета, и мы все вместе последуем за Пригожиным, следует шефа вывести в окрестности катастрофы и парашют на него раскрытый надеть. Он как бы чудесно спасся.

Песков остекленел, не зная, что ответить смеющемуся Васильичу. Но любимый двойник шефа продолжал.

- Вообще, конечно, на ракетоносцах летать не наше с шефом дело. Была у него мысль Медведева к этому делу приспособить. Такой воинственный стал. Прямо, думаю, что скоро медвежьей шерстью покроется, встанет на четыре лапы и убежит в лес с рычанием. Меня шеф спрашивал насчет Медведева. Но я отговорил. Лучше сам слетаю, а то неровен час, что с самолетом случится – кто нас будет веселить?

Песков только глазами вращал, слушая Васильича, который продолжал, как ни в чем ни бывало.

- Знаешь, Дима, Медведев недавно на мою половину Кремля приходил, но охрана его мягко выставила: «Не велено пускать, Дмитрий Анатольевич. Просили передать, что здесь вам не цирк, к тому же не наливают». Медведев кивнул, развернулся молча и покачиваясь, пошел к шефу. А тот его к Кадырову услал проветриться.

Песков двинул кадыком.

- Ну что, Дима? Полетели на крыльях Родины? – засмеялся Васильич и двинулся к двери, напевая: «Я люблю тебя, Дима, пусть крылатая машина, исчезая в вышине, не забудет обо мне».

Бледный Песков поплелся следом за энергично шагающим Васильичем и розовощекой охраной. Уходя, пресс-секретарь украдкой бросил взгляд на потрет Навального на столе, но быстро отвел глаза. Взгляд Алексея словно прожигал ему спину.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»