«Я делаю свою работу и не хочу ни с кем иметь дело. Не трогайте меня!» 23.02.2024, 12:19

Почему сотрудники саботируют правила в компании и как это исправить.

«Недавно ко мне обратился за советом подписчик. Он нанял в свою компанию специалиста по продажам, и во время прохождения испытательного срока возникла следующая ситуация. Кандидат хорошо консультировал клиентов, быстро осваивал инструкции, но категорически отказывался изучать общие регламенты и политики компании. И это довольно распространенная история среди моих знакомых и учеников», – в своем блоге на Myfin.by основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting Александр Высоцкий рассказывает, почему так происходит и как с этим бороться.

Почему сотрудники саботируют регламенты

Согласитесь, это довольно странно: человек пришел работать в компанию, где есть определенные регламенты, которые должны знать все сотрудники компании. А он отказывается их изучать. Первое, что я бы сделал ‒ пошел к этому человеку и завел бы с ним разговор. Я не посылал бы руководителей, а сделал это самостоятельно.

Потому что большую часть регламентов компании когда-то я создавал самостоятельно. Понятно, что с тех пор они уже неоднократно были усовершенствованы. К ним приложило руку много наших классных талантливых руководителей и специалистов. Но я все равно предпочел бы поговорить с этим человеком лично. Мне было бы интересно понять, что у него в голове.

Если он напрочь отказывается изучать регламенты, значит, мы что-то недотянули при онбординге этого сотрудника.

Например, не объяснили вещь, которая кажется очевидной: если человек работает в компании, то является членом команды. И у каждой команды есть свои правила. Поэтому если он хочет эффективно играть как член команды, то должен знать правила, по которым играет команда.

Возможно, вы не объяснили эту простую идею новому сотруднику. А его концепция работы в компании ‒ это «у меня есть свой маленький уголок, я выполняю свою работу и не хочу ни с кем иметь дело. Не трогайте меня, и я буду хорошо делать свою работу». Если у человека такая точка зрения, то неплохо бы эту точку зрения изменить.

Как изменить точку зрения сотрудника

Мы всегда делаем это во время онбординга. Объясняем, что наша компания ‒ это команда. Команда ‒ это взаимодействие. Мы приводим примеры, проясняем и помогаем человеку разобраться, от кого он в компании зависит и как.

И иногда люди с удивлением обнаруживают, что если ты продавец, то очень сильно зависишь от отдела маркетинга, потому что он генерирует лиды. А отдел маркетинга зависит от тебя, потому что им интересно и важно знать, что там говорят клиенты и каково их мнение.

И нужно помогать друг другу обмениваться информацией. Бухгалтерия должна предоставлять данные, что происходит там с твоими клиентами, с оплатами. А бухгалтерия зависит от тебя, потому что если отдел продаж не дает планы продаж, отдел маркетинга тоже не сможет планировать свою деятельность.

И мы всегда объясняем нашим сотрудникам, что каждый сотрудник в команде зависит от остальных. Мы делаем так, чтобы новички приводили много примеров, разбирались. Мы используем функциональную структуру, тестируем на ее знание. То есть заставляем сотрудников мыслить. После такой работы у человека не возникает никаких возражений касательно регламентов.

На практике

Я предложил подписчику следующее решение. Попросил подвести человека к функциональной оргструктуре компании, где есть все подразделения, все сотрудники и указаны все результаты, ожидаемые от подразделений. И сыграть с ним в игру. Попросить назвать сначала свой результат работы. А потом пройтись по всем департаментам.

Например, отдел рекламы. Его результат ‒ квалифицированные лиды, с которыми могут работать продавцы. Это ценно для продавца. А вот PR, который создает имидж компании. Благодаря их работе компанию знают, у вас выходят материалы в разных изданиях, а у людей складывается о вас хорошее мнение.

Нужно поиграть с человеком в такую игру, чтобы у него в голове восстановилась взаимосвязь элементов целого и понимание командности.

Вывод

Для успешного взаимодействия в команде важно, чтобы все сотрудники знали и следовали общим правилам работы. Если кто-то из новичков не хочет учить эти правила, стоит поговорить с ним лично. Возможно, человек просто не понимает, насколько важно быть в курсе этих правил для общего успеха. Нередко проблема кроется в недопонимании того, как работа одного сотрудника влияет на результаты всей команды.

Чтобы изменить ситуацию, можно показать, как вся компания работает вместе и как важен каждый член команды для общего успеха.

Использование примеров из жизни компании и игровых методов обучения может помочь новичкам лучше понять и принять общие правила. Когда сотрудник видит, что его работа важна для других и зависит от работы других отделов, ему становится интереснее учить регламенты и вносить свой вклад в общее дело.

Таким образом, главное ‒ не просто заставить новичка выучить правила, а помочь ему увидеть свое место в команде и понять, как его работа влияет на общий успех. Это поможет ему стать полноценным и активным участником процесса, а не просто сотрудником, выполняющим свои обязанности.