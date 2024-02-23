Безумный тандем Телеграм-канал «Сито Сократа»

23.02.2024, 12:34

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Задиристый гопник труслив.

Для российской военщины и политической верхушки, пребывающей в милитаристском угаре, исторически неоднозначный день 23 февраля продолжает иметь серьезное пропагандистское значение. К так называемому «Дню защитника отечества», который в народной памяти до сих пор ассоциируется с Красной армией был приурочен целый комплекс мероприятий, указывающий на подчеркнуто агрессивный, военизированный характер текущего режима, оккупировавшего Кремль.

Первый явный элемент действа к 23 февраля состоит в раскрутке путинского наступления на украинском фронте. Российские придворные пропагандисты и военкоры-содержанки с пеной у рта расхваливают захват Авдеевки, с территории которой отступили части вооруженных сил Украины. Одновременно оказывается колоссальное военное давление на украинские войска в районе Крынок, Работино, Угледара и Марьинки, на харьковском направлении. Черепашьи продвижения путинских злодеев в погонах подаются чуть ли не в духе идеологемы о «десяти сталинских ударах». Выходит ущербно, топорно, кроваво. Настолько все неприглядно, что даже Z-военкоры, от осознания масштабов месива, совершают суициды. Вот и глашатай «русской весны» Мурз наложил на себя руки от того, что за мясной штурм Авдеевки а ля Пригожин пришлось положить от 16 до 30 тысяч российских бойцов. Но Путину цвет крови нравиться: в поздравительной телеграмме на имя подзабытого Шойгу он требует «развивать успех».

Затерявшийся, бесталанный министр обороны резко вышел из тени с пакетом заявлений. Он понадобился для рекламы военного гения Путина, который в обход Генштаба напрямую дает указания командующим фронтами. Здесь интересный момент, связанный с азиатской хитростью. Тувин Шойгу, являющийся известным политическим долгожителем, думает и Путина пересидеть. С одной стороны он помогает лепить российскому вождю лубковый образ, похожий на деяния диктатора КНДР Ким Ир Сена, а с другой – хитро перекладывает на Путина политическую ответственность за войну. Себя же подает исполнителем, если не заложником политической воли хозяина Кремля. Теперь четко доносится тезис: т.н. «СВО» – всецело предвыборный проект одного актера, вот всех собак потом на него и повесим.

На фоне восхвалений Путина со стороны Шойгу снова всплыл и его наперсник Медведев. Давненько не было забористых тирад от любителя дубайской тусовки. Димон не разочаровал, снова продемонстрировав свою бешеную агрессивность, примеряя китель главного милитариста. Учитывая его непонятный политический статус, после смерти Жириновского, ему доверяют озвучивать самые зловещие задумки террористического режима. Медведев, окрыленный Авдеевкой, рвется на Киев и Одессу, пытаясь отхватить себе часть путинского безумия. Зампред Совбеза РФ не знает где ему остановится, он не догоняет, что «русский мир» погребен в руинах Донбасса, и мантра про «русские города» воспринимается ныне исключительно, как проклятие и чистой воды сатанизм.

Безумный тандем Путин-Медведев – главная угроза существованию РФ и ее населения, ведь им плевать сколько сотен тысяч людей они закопают ради реализации их бредовых затей. К их числу следует отнести новодел в виде конструкта «Путин-ракетоносец». В стране у президента нет других дел и задач и потому его политтехнологи решили «счастливого дедушку» посадить за штурвал Ту-160М. Выглядит все это страшно, особенно момент, как дилетант Путин заключает: «техника отличная, можно принимать в состав вооруженных сил». Просто апогей демонстрации милитаристского невежества ради картинки с политиканом за штурвалом стратегического бомбардировщика. Подспудно возникают мысли: а все ли в порядке с ядерной триадой, если для ее пиара пришлось Путина вытаскивать из Кремля?

К тому же, чрезмерное выпячивание милитаристской компоненты указывает на внутреннюю неуверенность путинистов.

Задиристый гопник труслив, и со страхом гадает во что перерастет убийство Навального, труп которого смертельно опасен трясущемуся режиму.

Телеграм-канал «Сито Сократа»