Диагноз прозвучал Александр Невзоров

23.02.2024, 13:29

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А дальше-то что?

Президент США открыто называет Путина «сумасшедшим с…киным сыном».

Не вполне понятно, кто такой в этом случае сам Байден?

Главврач? Психиатр? Жертва?

Или - коллега «по палате», который наблюдает за тем, как «сумасшедший сукин сын» доедает санитарку?

Смертельно надоели правильные «политические словеса».

Мир уже дошел до той грани, когда все красивые декларации девальвированы.

Байден на мероприятии по сбору средств в Сан-Франциско заявил: «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта».

Да, диагноз прозвучал. Это прекрасно.

А дальше-то что?

США и Европа, вероятно, ждут того, что кремлевский псих сам себя госпитализует, иммобилизирует и обколет.

Глупейшие надежды.

А Путин пользуется всем этим и уверенно делает XXI век эпохой побеждающего гитлеризма.

Слова Байдена о путине весело цитирует весь мир.

Песков же дежурно отпукался в ответ.

«Он ведет себя в стиле голливудского ковбоя— прокомментировал заявление Байдена Песков.

Кстати, почему Байдену нельзя вести себя, как «голливудский ковбой», когда Путин демонстрирует поведение Дракулы?

Александр Невзоров, «Телеграм»